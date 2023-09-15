蘋果iPhone12電磁波風波難平 德義兩國紛紛採取行動

日前法國監管機構指出蘋果 iPhone 12 電磁波輻射超標必須停售之後，歐洲各國陸續對此做出反應，其中德國、義大利周五 (15 日) 分別傳出與法國監管機構接觸、要求蘋果做出改動的消息。

德國電信監管機構表示，正與法國當局就在歐洲規範內解決蘋果 iPhone 12 輻射問題的方案進行討論。不過德國監管機構並未提供進一步說明，也沒有說明歐洲的解決方案是否包括軟體升級。

此前蘋果表示將替法國 iPhone 12 用戶發布軟體更新，以解決電磁波超標問題。有知情人士周五透露，義大利也要求蘋果替國內的 iPhone 12 用戶更新軟體。

比利時政府昨日表示會審查與 iPhone 12 相關潛在健康風險。該國數位化國務秘書 Mathieu Michel 表示，會盡快聯繫監管機構 IBPT-BIPT，要求分析產品潛在危險，之後也會審查其他型號 iPhone 及其他品牌廠設備。

對於蘋果輻射問題，外界都認為法國標準遠低於健康危害水準。設定手機電磁波輻射安全數值範圍的國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 主席 Rodney Croft 教授表示，從健康和安全的角度來看，iPhone 12 電磁波輻射值並沒有把任何人置於危險之中。

Croft 教授表示，法國的研究結果可能與其他監管機構紀錄的結果不同，因為其預估輻射的方法是假設設備與使用者之間是直接皮膚接觸，兩者之間並未有任何如衣服的紡織布料隔開。

另外，世界衛生組織 (WHO) 也表示，在過去 20 年內研究人員進行大量的研究評估手機帶來的健康風險，然而到目前為止還有沒證據表明手機會對健康造成不良影響。

蘋果日前也表示，2020 年推出的 iPhone 12 已被多個國際機構認證為符合全球輻射標準，並已提供幾份蘋果和第三方實驗室的結果，證實該款手機符合法國監管機構要求，也對其調查結果提出質疑。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤前股價上漲 0.32%，每股暫報 176.30 美元。