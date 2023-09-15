利率觸頂猜測四起 ECB總裁拉加德重申未討論降息

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周五 (15 日) 重申，央行現在並未討論降息問題。ECB 昨日連續第十次將歐元區關鍵利率提高 1 碼 (25 個基點)，經濟學家與投資人認為利率可能已觸頂。

拉加德周五在歐元小組 (Eurogroup) 會議結束後向媒體表示，借貸成本水準及其維持在高峰的時間「將產生重大影響」，但並未詳細說明。不過她強調，ECB 還沒有決定、討論甚至宣布降息。

ECB 昨日升息後，該行副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 和愛沙尼亞央行總裁 Madis Muller 表示目前利率水準可能足以讓通膨回到 2% 目標，分析認為這進一步表明 ECB 史上最激進的貨幣緊縮政策結束。

值得注意的是，Muller 周五在一片部落格文章中表示，決策者明確表示，未來幾個月預料不會進一步升息。

隨著歐元區在 ECB 連番升息下經濟逐漸疲軟，一些歐元區成員尋求暫停緊縮。法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 周五受訪時並未對先前的利率決策發表評論，這透露出該決定的爭議性十足。

然而就在交易員押寶 ECB 可能降息之際，拉脫維亞央行總裁 Martins Kazaks 卻警告還需要再次升息。

Kazaks 說：「我對目前的利率水準感到滿意，通膨有希望在 2025 年下半年達到 2%。但如果經濟數據顯示有必要的話，可能就會再次升息。」

與此同時，拉加德也強調借貸成本的路徑將由經濟數據決定，她表示 ECB 會把利率設定在足夠嚴格的水準，為讓通膨回到 2% 目標。