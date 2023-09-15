〈美股早盤〉四巫日來臨 主要指數開低

美股迎「四巫日」近 4 兆美元選擇權到期恐掀起市場波動，與此同時美國汽車工人罷工事件也影響市場情緒，不過聯準會 (Fed) 下周可能暫停升息的樂觀情緒支撐投資人，美股主要指數周五 (15 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 110 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1.4%。

美股開盤前主要指數期貨走低，本周經歷連續重磅通膨報告公布後，投資人評估報告結果，靜待下周聯準會 (Fed) 即將公布的最新利率決策。

與此同時，交易員周五還要替近 4 兆美元的金融衍生品到其做好準備，這也將是有紀錄以來在 9 月的「四巫日」規模中最大的一次，有可能引發波動。「四巫日」大量與股票、指數選擇權和期貨相關的衍生品合約到期，迫使交易員集體將現有部位展期或新建倉。

經濟數據方面，紐約聯準銀行公布的 9 月製造業指數超預期升至 1.9，預期為 - 10，前值為 - 19。美國經濟所展現的彈性讓經濟學家預料今年可能再升息一次，並在明年把高利率水準保持更長的一段時間。

另外，美銀數據顯示，隨投資人對美國經濟正走向軟著陸的信心增強，股票基金出現 18 個月來最大單周流入。

根據美銀援引 EPFR Global 數據，截至 9 月 13 日的一周，全球股市吸引 253 億美元的資金，創下 2022 年 3 月以來新高。

不過市場對美國經濟重燃樂觀情緒同時，華爾街著名空頭策略師 Michael Hartnett 認為，整體情勢較為悲觀，現金和美國公債吸引大量資金流入，這兩種資產類別今年都有望創下歷史新高。

截至台北時間周五（15 日）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤上漲 4.21%，至每股 66.27 美元

安謀 (Arm) 掛牌首日飆升近 25%，周五盤前股價續升逾 6%。昨日，該股發行價為每股 51 美元，最終收在美股 63.59 美元，市值接近 680 億美元。Arm 的首次公開發行 (IPO) 激起投資人對最近沉寂的科技股 IPO 市場的熱情。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.1%，至每股 276.31 美元

美國聯合汽車工會 (UAW) 的成員有史以來第一次在主要的汽車組裝廠罷工。兩位知名科技分析師指出，特斯拉將成為這場罷工的最大受益者之一。即使在即將到來的加薪之前，美國底特律車廠三巨擘支付給工人的薪資就比特斯拉的工人高出 39%，現在這一差距可能會擴大。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.22%，至每股 175.36 美元

蘋果周五表示將為法國 iPhone 12 使用者發布軟體更新，以適應法國監管機構使用的協議，期盼 iPhone 12 繼續在法國市場上銷售。對於法國監管當局電磁波輻射超標的指控，蘋果回應稱，這與法國監管機構使用的特定測試方案有關，而不是手機本身存在安全問題。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月出口物價指數月增率報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 8 月進口物價指數月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 9 月紐約聯準銀行製造業指數報 1.9，預期 - 10，前值 - 19

美國 9 月密大消費者信心指數預期 69.1，前值 69.5

華爾街分析：

德銀策略師 Binky Chadha 指出，美國經濟明確軟著陸和新的經濟成長周期將使標普 500 指數在年底前上漲 11%，至 5,000 點，但最有可能的情景是該股指將基本持平。Chadha 的基本情境仍然是市場普遍預期的溫和且短暫的經濟衰退，導致股市快速拋售並反彈，使標普 500 指數接近於當前水準，年底目標 4,500 點。