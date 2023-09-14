谷歌縮減全球招聘團隊規模 將裁員數百人

Alphabet 旗下谷歌 (GOOGL-US) 將在全球招聘部門中裁員數百人，作為未來幾個季度中更大規模裁員計畫的一環。

報導指出，谷歌招聘部門副總裁 Brian Ong 在週三的一場會議上對員工表示：「不幸的是，我們需要大幅縮減招聘團隊的規模。」Ong 指出，這不是一個容易做出的決定，而且今年任何都不想再次進行這樣的對話。考慮到我們未來幾個季度的招聘情況，這會是正確的做法。」

谷歌發言人 Courtenay Mencini 也在一封電子郵件中證實了此次裁員。「我們將繼續投資於頂尖工程和技術人才，同時將放慢了整體招聘的速度。在此情況下，我們的招聘人員收到的求職數量也將有所下降。為了確保高效運營，我們做出了縮小招聘團隊規模的艱難決定。」

谷歌年初時就宣布將裁員 12,000 人，影響到約 6% 的全職員工，波及旗下各大部門，也包括谷歌的招聘部門。隨著該公司削減成本有成，並受雲端部門的成長驅動，谷歌母公司 Alphabet 第二季營收年增 7%，好於市場預期。

Alphabet 連續 4 季實現百分比個位數的增長，認為數位廣告支出的回落反映了對經濟的擔憂。分析師預期，要到第四季，該增長率才會返回百分比兩位數。

科技公司今年來面臨著各種挑戰，尤其是過去一年利率上升和通貨膨脹，衝擊科技股並迫使廣告商削減線上廣告支出。Fed 升息尤其導投資致對美國科技股的興趣下降。低迷的宏觀經濟環境反過來又給這些公司帶來了大幅裁員的壓力。