ARM每股定價51美元 估值545億美元 寫美國今年最大IPO紀錄

軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (ARM) 在美國辦理首次公開發行股票 (IPO)，每股定價 51 美元，落在預測區間高標，估值達到 545 億美元，寫下美國今年最大 IPO 紀錄。該股預定周四 (14 日) 在那斯達克以「ARM」代碼開始交易。

ARM 原本預估的定價區間為每股 47 美元到 51 美元，在正式公布定價前一個小時，傳出將以每股 52 美元定價，但最後宣布時為 51 美元，一共募資 48.7 億美元。

以完全稀釋的股權計算，ARM 估值為 545 億美元。ARM 迄今尋求的估值，一直低於上個月軟銀由願景基金取得 25% 股權時所估的 640 億美元。即便如此，這仍高於去年軟銀出售給輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的 400 億美元估值。

根據截至周二的消息，ARM 的 IPO 已獲得 10 倍超額認購，顯示投資人寄予厚望，而銀行計劃周二下午停止接受認購，比預定時程提早一天。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二宣布，將在 ARM IPO 投資多達 1 億美元。此外，據悉輝達、超微 (AMD-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google International LLC、英特爾 (INTC-US)、三星電子，都是 ARM IPO 的主要投資人。

ARM 上市的定價和交易，被視為觀測新股發行市場狀態的指標之一。美國 IPO 市場從去年起就欲振乏力，是至少 20 年來最低迷，凸顯利率攀升和通膨如何促使投資人規避風險投資。

如果 ARM 上市表現亮眼，對計劃下周 IPO 的生鮮運送業者 Instacart、行銷自動化平台 Klaviyo 將是好消息。

ARM 本身並不製造晶片，但供應關鍵的晶片設計架構給晶片業者，公司成立於 1990 年，正逢智慧手機市場剛起步的階段，之後成為業界具主導地位的供應商。

投資人看好 ARM 將能靠現有客戶賺進更多收入，ARM 也正試圖搭上人工智慧 (AI) 熱潮，因為 AI 系統需要大量的算力，對 ARM 在內的晶片商是巨大商機。