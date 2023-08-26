美國汽車工會同意授權罷工 重申不延長勞資談判期限

全美汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 周五 (25 日) 表示不打算延長談判期限，成員們已通過表決，若無法在現有合約於 9 月 14 日到期前敲定新的勞動協議，則底特律三大汽車製造商的員工將有權召集罷工，此舉賦予工會領袖更多談判籌碼。

UAW 主席 Shawn Fain 表示，上述授權獲得通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 和 Stellantis 共 97% 的工會成員的支持。

儘管如此，本次表決不代表一定會走向罷工這條路，僅意味著若 9 月 14 日以前未能就新的勞動協議達成共識，工會將擁有召集罷工的權利。

Fain 表示，工會不打算延長達成新勞動協議的期限，重申最終到期日為 9 月 14 日。「我們正在考慮許多選項，但續約不是其中之一。」

Fain 表示，勞工們在過去 20 年當中做了許多讓步，包含放棄加薪、放棄確定提撥制退休金計畫以及退休後的醫療保健福利。

Fain 提出的一系列要求，包含加薪 46%、取消菜鳥工資低於老鳥的兩級工資制度、按生活成本調薪以及恢復勞工的退休金機制等。

Fain 預估下周將和底特律三大汽車製造商坐上談判桌，而後者將針對 UAW 的要求提出反提議。Fain 表示，自 7 月啟動談判以來，進展依舊十分緩慢。有分析師預估罷工的可能性超過 50%。

通用、福特汽車和 Stellantis 表示，隨著整個汽車業逐漸走向零件較少、勞動力需求更少的電動車型，他們希望達成一項對工人來說公平的協議，同時也為公司提供靈活度。