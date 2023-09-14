星鏈去年營收飆五倍 但仍只有SpaceX目標約十分之一

華爾街日報 (WSJ) 取得的文件顯示，SpaceX 的衛星網路事業「星鏈」(starlink)2022 年營收激增，但和執行長馬斯克設下的遠大目標相比，還有一段漫長距離。

文件顯示，星鏈去年營收 14 億美元，與前年的 2.22 億美元暴增逾五倍，但遠不及 SpaceX 當初設定的目標。該公司 2015 年向投資人募資時的文件中預估，這個衛星網路事業能在 2022 年帶來近 120 億美元營收、70 億美元營業利益。

SpaceX 以發射火箭聞名，但星鏈網路卻是有朝一日把人類送上火星的關鍵。全球的高速網路支出是發射火箭支出的數十倍，也是馬斯克實現火星計畫的金雞母。

SpaceX 投資人都在關注星鏈的營收，因為根據馬斯克過去的發言，這占了 SpaceX 估值 (目前約 1500 億美元) 和日後上市身價的重要部分。

WSJ 取得的文件並未披露星鏈的獲利能力，僅顯示星鏈去年整體虧損，不過今年前三個月有獲利。

星鏈吸引消費者的速度，並不如 SpaceX 原先預期的快。截至去年年底，星鏈的活躍訂閱用戶超過 100 萬戶，但根據 2015 年的簡報資料，SpaceX 原本預估 2022 年底能達到 2000 萬戶。

儘管如此，從 2019 年開始部署衛星的星鏈，已經讓衛星網路市場的對手為之震撼，並促使更多公司試圖部署更好的技術以加速追趕。

文件顯示，SpaceX 去年資本支出 32 億美元。由於 SpaceX 有一部分的資本投資來自顧客保留未來發射時段的預付款，以及額外出售股票所得，如果公司沒有更快速的成長、更豐厚的獲利，這些資金來源可能難以持久。

根據監管文件，SpaceX 最近一次募資是在一年多前舉辦的，馬斯克今年 4 月曾說，他不認為公司需要額外的外部資金。

SpaceX 正設法加快星鏈業務成長，例如使用者可以在家得寶 (Home Depot) 和百思買 (Best Buy) 買到相關套件，SpaceX 也同意與第三方分銷商合作，盼能觸及更多商業客戶。截至 7 月，星鏈已在全球 60 國提供服務。

SpaceX 的其中一個挑戰在於，星鏈的衛星設定使用期限為五年，失效後會脫離軌道並燃燒，代表 SpaceX 必須不斷製造和發射衛星，以填補空位。