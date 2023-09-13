美銀：汽車工人罷工將打擊美國GDP成長

美銀全球研究 (BofA Global Research) 警告，美國聯合汽車工會 (UAW) 的全面罷工可能每周對美國國內生產毛額 (GDP) 成長造成約 0.1 至 0.2 個百分點影響。

摩根大通首席美國經濟學家 Stephen Juneau 周二在一份報告中表示，如果罷工持續一整季，可能拖累 GDP 成長 1.6 至 2.1 個百分點。

不過 Juneau 補充說，有鑑於 UAW 的罷工基金有限，而且之前的罷工紀錄也很有限，因此罷工不太可能持續一整季。

UAW 目前正與底特律三大汽車製造商福特汽車 (F-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 談判，以因應 9 月 14 日到期、涵蓋 14.6 萬名勞工的 4 年期勞工協議。工會主席警告，很可能會發生罷工。

美國汽車諮詢公司 J.D. Power 表示，如果罷工持續 2 週左右，新車價格可能就會上漲將近 2%。該公司還表示，二手車市場很快也會追隨新車市場的趨勢，如果汽車供應不足，也會對價格產生更大的影響。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 則是預估，3 大汽車製造商的罷工，將使北美汽車產量每週減少 15 萬輛，並且隨著庫存耗盡，汽車價格將會上漲，可能也將意味著近幾個月來汽車價格降溫趨勢的結束，如今美國通膨也仍對美國消費者造成壓力。