〈美股早盤〉美8月CPI憂喜參半 市場估Fed下周將暫停升息 主要指數開高

美國重磅通膨報告數據憂喜參半，加劇市場預估聯準會 (Fed) 下周可能暫停升息的預測，但不會宣布貨幣緊縮周期結束，美股主要指數周三 (13 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美國勞工部周三公布重磅通膨數據顯示，8 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.7%，不僅高於市場預期的 3.6%，也高於前值 3.2%，為連續第二次回升；按月來看成長 0.6%，創下 14 個月來最大增幅，雖符合市場預期，但高於前值 0.2%。

至於 Fed 最青睞的通膨指標──8 月核心 CPI 年增 4.3%，符合市場預期且低於前值 4.7%，為近年來增幅最小的一次。然而，8 月核心 CPI 月增 0.3%，為 6 個月來首次加速成長，高於市場預期與前值的 0.2%。

數據顯示美國通膨依然頑強，而且由於核心 CPI 重新加速，可能會迫使聯準會 (Fed) 進一步推高利率，並有可能讓經濟成長陷入低迷。

8 月 CPI 報告公布後，聯邦基金利率期貨市場仍認為本月將維持利率不變，可能性高達 97%。此外，預估 11 月仍保持利率不變的可能性為 60.5%，升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 38.4%。

截至台北時間周三（13 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.27%，至每股 273.56 美元

印度商業與工業部部長戈雅 (Piyush Goyal) 表示特斯拉計劃從印動採購價值 17 億至 19 億美元的零組件，相較特斯拉去年採購的 10 億美元零組件來看成長近一倍。該公司打算在印度蓋電動車廠。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.32%，至每股 175.73 美元

蘋果在中國、日本和印度等一些主要市場調高最新款 iPhone 的價格，但在美國保持價格不變。這是因為蘋果希望在智慧手機市場整體放緩的情況下重振成長，它的目標鎖定印度等國家的高階用戶。印度已成為蘋果的關心的焦點。

諾和諾德 (NVO-US)ADR 早盤下跌 1.43%，至每股 193.93 美元

諾和諾德在丹麥上市的股票一拆爲二，而美國存托憑證 (ADR) 將於 9 月 20 日起拆分。拆分旨在提高該公司飆升股票的流動性。該公司表示，分拆後，其在哥本哈根上市的股票和 ADR 的價格水準將「符合市場慣例」。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 CPI 年增率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.2%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.2%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.7%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析：

法國興業銀行策略師看好美國經濟短期前景，把標普 500 指數今年底目標，從 4,300 點調高至 4,750 點，接近 2022 年 1 月創下的紀錄新高。策略師認為，未來數個月，投資人可能持續下調美國經濟陷入衰退的預期，甚至不再預料經濟有陷入衰退的可能性，將有助股市上升。

同時，人工智慧 (AI) 投資熱潮將繼續推動整體股市攀升。法興仍未撤回對美國經濟未來 12 個月陷入衰退的預測，並估計標普 500 指數明年第二季將回落至 3,800 點，第四季可望回升至 4,750 點，與 2023 年水準看齊。