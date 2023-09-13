莫德納縮減新冠疫苗生產規模 力拚毛利率成長達標

莫德納 (Moderna) 周三 (13 日) 表示，公司正在縮減其新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的生產規模以適應大流行後較低的需求，並且幫助公司更快實現毛利率成長 75% 至 80% 的目標。該疫苗的更新版本周已獲美國監管機構批准。

莫德納總裁霍奇 (Stephen Hoge) 受訪時表示，公司正在與全球範圍內製作疫苗的合作夥伴就縮減生產規模進行談判。隨疫苗需求減少、訂購量也開始下滑，縮小規模有助莫德納適應疾病目前的流行階段。

霍奇說：「我們一直在等待疫情正式結束的那一刻，公司需要重組製造步調。過去幾年公司一直處在大流行模式，每年生產 10 億劑疫苗。」

霍奇表示，雖然公司正在緊急縮減新冠疫苗生產規模，但與第三方製造商的談判可能會持續到明年，這將有助生產即將推出的呼吸道融合病毒 (RSV) 流感疫苗。投資人希望這些疫苗開始取代莫德那日益減少的新冠疫苗收入。

對此，莫德納拒絕透露合作夥伴身分，但該公司此前曾表示，合作夥伴包括賽默飛世爾 (Thermo Fisher)(TMO-US)、賽諾菲 (Sanofi)、Catalent(CTLT-US)。

另一方面，美國 CDC 批准莫德納新版對抗 XBB 疫苗後，該公司表示將開始在美國各地運送新版疫苗。

霍奇表示，公司已和包括與英國、加拿大和日本在內的國家達成供應協議，但尚未與歐盟達成供應共識。他還說，公司的新冠疫苗也聚焦在與中國簽訂製造協議上。

與此同時，莫德納周三還宣布已完成 RSV 疫苗的監管文件送交，並且在一項後期試驗中與傳統流感疫苗相比，其 RSV 流感疫苗對四種甲型和乙型病毒出產生更強的免疫反應。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 周三盤前股價上漲 3.72%，每股暫報 109.15 美元。