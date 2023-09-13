蘋果今年新品「粉」吸睛 3奈米製程A17 Pro晶片亮相

蘋果秋季發表會於台灣時間周三 (13 日) 凌晨 1 點登場，新一代智慧手錶 Apple Watch Series 9 與 iPhone 15 和 Plus 皆推出令人驚艷的粉紅色款，其中 iPhone15 告別瀏海迎來動態島，而高階款 iPhone 15 Pro 搭載 3 奈米製程 A17 Pro 晶片，大幅提升各方面效能，此外鈦金屬打造機身，不僅強度無懈可擊，散熱效果也有所提升。與此同時，智慧手機也如預期改用 USB-C/Type-C 充電接頭。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二 (12 日) 美股盤中股價下跌 2.33%，每股暫報 175.18 美元。

Apple Watch Series 9

(圖：蘋果)

此次發表會由新一代智慧手錶 Apple Watch Series 9 打頭陣，新手錶搭載最新 S9 SiP 晶片，擁有 56 億個電晶體足足比 S8 晶片多 60%、GPU 比前代效能提升 30%，而且在全新 4 核神經網路引擎技術下，推出「雙指互點」新功能，只需要拇指和食指輕觸兩下，便能接電話或操作介面。

蘋果表示，S9 晶片是智慧手錶上迄今最強大的晶片，聽寫程度更流暢，比上代提升 25%。新一代手錶表面亮度達到 2000 尼特 (Nits)，較前一代多一倍，使其在昏暗的場合下能更清晰顯示。

新一代手錶有包括新的粉色在內多種顏色，此外還有不鏽鋼款機型，同時這也是蘋果有史以來第一款碳中和產品。

售價方面，鋁金屬款可選擇 GPS 或 GPS + 行動網路，售價新台幣 13,500 元起 (以下單位皆同)，而不鏽鋼且具 GPS + 行動網路版本售價 22,900 元起。台灣時間 9 月 14 日上午 9 點開始訂購，9 月 22 日開始發售。

Apple Watch Ultra 2

(圖：蘋果)

Apple Watch Ultra 2 與新一代手錶一樣搭載 S9 SiP 晶片，同樣有「雙指互點」操作系統的功能。此外該款手錶透過與第二代寬頻架構實現精準定位，並配備 3,000 尼特亮度的螢幕，續航時間為 36 小時，而在低耗能情況下甚至能達到 72 小時。該款手錶也是碳中和產品。

規格方面則是 49 公釐鈦金屬錶殼、防水 100 公尺，透過 MIL-STD 810H 標準，具備 IP6X 等級防塵功能。Apple Watch Ultra 2 將配有一個新錶盤，專屬該款手錶設計，名為「Modular Ultra」。

售價為 27,900 元起，台灣時間 9 月 14 日上午 9 點開始訂購、9 月 22 日開始發售。

iPhone 15、iPhone 15 Plus

(圖：蘋果)

蘋果推出新一代智慧型手機 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus，與先前傳聞一致，告別了瀏海全部採用動態島，而且改用 USB-C/Type-C 充電接頭。兩款大小分別為 6.1 吋和 6.7 吋，顏色分別有黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色，採弧形邊框設計，採鋁金屬設計和超瓷晶盾面板。

規格方面，兩款手機皆搭載 A16 晶片，主相機鏡頭為 4,800 萬像素，2 倍光學變焦放大，2 倍光學變焦縮小；4 倍光學變焦範圍，最高可達 10 倍數位變焦。

此外，iPhone 15 將能夠通過通訊衛星呼叫路邊援助 Roadside Assistance。這意味著，即使沒有訊號，使用者也可以需要時在路上獲得説明。蘋果將免費向 iPhone 15 用戶免費提供為期兩年的這項求助服務。

售價方面，iPhone 15 為 29,900 元起，iPhone 15 Plus 則是 32,900 元起，台灣時間 9 月 15 日晚上 8 點開始訂購、9 月 22 日開始發售。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

(圖：蘋果)

蘋果高階版智慧手機 iPhone 15 Pro 與 iPhone 15 Pro Max，該系列手機採 5 級鈦金屬設計，機身強度最高還能幫助散熱，為蘋果有史以來最輕和邊框最薄的手機。

兩款手機搭載蘋果最新 3 奈米製程 A17 Pro 晶片，包含 6 核 CPU 與 6 核 GPU，是整個智慧手機產業中首款採用 3 奈米製程的晶片。蘋果表示 A17 Pro 是一款極致創新的 iPhone 晶片，繪圖處理效能顛覆極限，是 iPhone 歷來最強，也是公司 GPU 史上最重大的革新設計，在螢幕更新率和遊戲體驗效能上大幅提升。

(圖：蘋果)

此外，蘋果傳統的開關靜音按鍵改成「Action button」自訂義按鈕，不僅能調整靜音開關，還能當成啟動照相等功能的快捷鍵。該自定義按鍵將反映在動態島中，觀看靜音開關狀態。

值得注意的是，該款手機是首款支援 USB 3 的 iPhone，不但資料傳輸速度跨步提升，專業工作流程更是空前快速，最高可達 20 倍檔案傳輸速度提升 。這系列手機也採用 USB-C/Type-C 充電接頭。

售價方面，iPhone 15 Pro 為 36,900 元起，iPhone 15 Pro Max 則是 44,900 元起，台灣時間 9 月 15 日晚上 8 點開始訂購、9 月 22 日開始發售。