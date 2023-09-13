蘋果反駁法國電磁波調查結果 拿實驗報告證明iPhone 12清白

蘋果周三 (13 日) 發表聲明並拿出實驗報告佐證，替其 iPhone 12 電磁波輻射值 (SAR) 超標進行辯護。此前法國輻射監管機構 ANFR 要求蘋果停售該款手機，因其測試結果發現 iPhone 12 的 SAR 略高於法律允許水準。

蘋果在周三的聲明中表示，2020 年推出的 iPhone 12 已被多個國際機構認證為符合全球輻射標準，並已提供幾份蘋果和第三方實驗室的結果，證實該款手機符合法國監管機構要求，也對其調查結果提出質疑。

世界衛生組織 (WHO) 表示，在過去 20 年內研究人員進行大量的研究評估手機帶來的健康風險，然而到目前為止還有沒證據表明手機會對健康造成不良影響。

另外，也有業內專家表示並沒有安全風險，因為法國對 SAR 的監管限制遠遠低於科學家發現有危害證據的水準。

報導出，法國監管機構的限制是基於手機輻射造成燒傷或中暑風險而設置，比科學家發現的危害水準低了 10 倍。

制定 SAR 限制數值的國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 主席 Rodney Croft 教授表示，從健康和安全的角度來看，iPhone 12 電磁波輻射值並沒有把任何人置於危險之中。

Croft 教授說，法國的研究結果可能與其他監管機構紀錄的結果不同，因為 ANFR 預估輻射的方法是假設設備與使用者之間是直接皮膚接觸，兩者之間並未有任何如衣服的紡織布料隔開。

另外有一名法國知情人士也表示，國內的測試與蘋果使用的方法不同。

值得注意的是，法國的舉動可能引發歐洲各國推出更多禁令的可能性。德國網路監管機構 BNetzA 可能會啟動類似的訴訟程序，並與法國當局保持密切聯繫，而西班牙 OCU 消費者組織敦促當局停止銷售 iPhone 12。

到目前為止，智慧手機的輻射檢測已導致 42 款手機在法國停止銷售，而這是蘋果首次受到該國這類舉措影響。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三 (13 日) 盤中股價下跌 0.79%，每股暫報 174.94 美元。