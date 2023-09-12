紐約Fed調查：8月消費者對未來通膨預期穩定 信貸擔憂升至逾十年新高

紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (11 日) 公布的調查顯示，8 月份美國消費者的通膨預期大致穩定，但受調查者更加擔心自己的財務狀況，對就業市場也更為悲觀。

具體來看，美國 8 月一年期通膨預期從 3.5% 小幅上升至 3.6%，三年期通膨預期從 2.9% 小幅下降至 2.8%，五年期通膨預期從 2.9% 小幅上升至 3.0%。

雖然消費者的通膨預期大致穩定，但從各細項分類別來看，8 月受訪者預估一系列關鍵類別的物價將加速上漲。對汽油、食品、租金、醫療費用、大學費用的價格料將上漲，預測房價將上漲 3.1%，創下 2022 年 7 月以來的最高水準。

不過，消費者對自身財務狀況的看法變化較為明顯。紐約聯準銀行在一份聲明中表示：「人們對當前信貸狀況的看法和對未來狀況的預期都在惡化。」

消費者越來越擔心自己獲得信貸的能力，表示現在獲得信貸比一年前困難許多或是有些困難的家庭比例明顯上升，創下自 2013 年 6 月有調查記錄以來的最高水準。許多人還預估明年獲得信貸會更為困難。

美國聯準會 (Fed) 在過去 18 個月的時間內激進升息，7 月會議上將基準利率升至 22 年來的新高，以抑制需求從而打壓通膨。然而更高的利率意味著更高的借貸成本，還可能導致銀行收緊貸款和其他信貸的核准。

就業市場方面的調查結果顯示，受訪者認為，一年後失業率更有可能走高，對未來一年失業的可能性的估計上升 2 個百分點，達到 13.8%，這是自 2021 年 4 月以來新高；預估未來一年自願換工作的可能性上升 1.9 個百分點，達到 18.9%。對於這兩個問題，高中或以下學歷且年收入低於 5 萬美元的群體，給出的增幅預期是最大的。

另外，消費者預估未來家庭收入將成長 2.9%，這是自 2021 年 7 月以來的新低，今年 7 月的預期為 3.2%。

Fed 最新的勞動力市場調查結果與美國近期一系列走向疲軟的就業數據相吻合。美國 7 月 JOLTS 職位空缺自 2021 年 3 月以來首次跌破 900 萬大關。過去三個月非農就業人數增幅已放緩至平均每月 15 萬，而今年前 5 個月的均值為 28.7 萬。就連 Fed 鷹派理事華勒 (Christopher Waller) 都指出，8 月非農就業數據清楚地表明，美國就業市場開始疲軟。

紐約聯準銀行的這份調查，正值 Fed 於 9 月底召開的貨幣政策會議前夕。有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 在最新發布的文章中表示，Fed 對於升息的立場正在發生重要轉變，可能會在 9 月暫停升息，而且將更加仔細審視未來的升息路徑。市場認為 11 月有一半的機會升息。