需求強勁！傳安謀IPO認購提前一天結束

英國《金融時報》(FT)周一 (11 日) 報導，軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 首次公開發行 (IPO) 將比原計畫提前一天結束，遠因是市場對這起近年來規模最大的 IPO 需求強勁。

知情人士透露，安謀的 IPO 將於周二 (12 日) 完成而不是原定的周三(13 日)，此次的 IPO 獲得逾 5 倍的超額認購。不過預料安謀股票仍將於周三定價，發行價可能接近每股 47 至 51 美元的初始區間前端，甚至更高。

按照目前發行價區間的前端估算，此次 IPO 將替安謀母公司軟銀籌集 49 億美元，在完全稀釋的基礎上，該公司市值為 545 億美元。

對於上述報導，安謀拒絕置評。

報導指出，軟銀計劃透過在那斯達克上市的方式出售所持安謀約 10% 的股票。該公司最初希望這筆交易能讓安謀市值高達 700 億美元。

儘管最近一個會計年度財報顯示安謀營收持平，但該公司表示在人工智慧 (AI) 的熱潮推動下，營收將會加速成長。

雖然還有一些投資人擔心安謀最近一季利潤下滑，以及該公司在中國面臨多重風險，但對其股票需求依然強勁。

今年安謀的智慧手機晶片核心市場停滯不前，但該公司希望能從 AI 與數據中心客戶方面獲得成長，儘管在建構支持 ChatGPT 和其他生成式 AI 系統的大型語言模型所需的技術方面，安謀僅扮演一個外圍角色。

報導還提到，安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 在一段宣傳影片中對潛在投資人表示：「AI 將無處不在，一切都將透過安謀運行。」

此外，投資人對安謀上市的強勁需求，幫助打開在美國上市的窗口，鼓勵其他公司尋求 IPO，今年以來此類交易寥寥無幾。

電商公司 Instacart 和行銷自動化公司 Klaviyo 周一同時宣布 IPO 的價格區間。前者將籌資最多 6.16 億美元，市值高達 93 億美元，但低於兩年前非上市估值的四分之一，後者定價每股介在 25 至 27 美元之間，估計出售 1,920 萬股，市值將達到 63 億美元。