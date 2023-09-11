〈美股早盤〉特斯拉漲逾5%帶動主要指數 市場聚焦本周重磅通膨數據

隨美國電動車龍頭特斯拉股價早盤勁揚逾 5%，華爾街主要指數周一 (11 日) 開盤走高。另外投資人靜待美國本周即將公布的重磅通膨報告，以從中尋找聯準會 (Fed) 利率路徑線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.4%，費城半導體指數跌近 0.3%。

未來一周，Fed 官員進入靜默期，市場將聚焦在美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告以及零售銷售等數據上。隨著 Fed 利率峰值存在不確定性，金價短期可能仍然對即將發布的數據高度敏感。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 在周日 (10 日) 撰文表示，Fed 對於升息的立場正在發生重要轉變，可能會在 9 月暫停加息且更加仔細審視未來的升息路徑。

高盛前首席美國策略師表示，雖然經濟衰退可能不再是許多投資者和分析師的基本觀點，但近幾個月來經濟衰退的可能性實際上一直在上升。目前拜登政府可能再陷關門危機，這將導致美國經濟更加困難，對未來 12 至 18 個月美國經濟的預測較為悲觀。

不過美國財政部長葉倫日前發表談話時表示，她越來越相信美國能夠在不對就業市場造成重大損害的情況下控制通膨。

與此同時，中國有跡象表明經濟在急劇下滑後可能正在走穩。中國周一公布的強勁信貸數據顯示，近期提振房地產市場的措施可能開始提振家庭抵押貸款需求，同時企業貸款也有所增加。

其他消息方面，歐盟執委會下修對歐元區經濟預期，預估今年歐元區經濟將受到德國經濟萎縮拖累。根據該機構周一公佈的最新預測，歐元區今年經濟成長為 0.8%，此前預測的增速為 1.1%，另外對明年的經濟成長預測也下調同樣的幅度至 1.3%。

值得注意的是，歐洲央行 (ECB) 周四將宣布最新貨幣政策決議。有調查顯示，預估連續 10 次升息和暫停升息的經濟學家比例幾乎一半一半。

個股方面，白宮發布聲明確認越南電動車製造商 VinFast(VFS-US) 正在繼續推進其價值 40 億美元的北卡羅萊納州工廠建設。今年年初，VinFast 表示將把其位於美國的電動車廠運營的計畫延後到 2025 年。

有知情人士透露，軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀 (Arm) 在與投資者會面後，正考慮提高首次公開募股 (IPO) 的價格區間，其將是今年全球規模最大的 IPO。在此前披露的 IPO 文件中，安謀計劃以每股 47 至 51 美元的價格發行 9,550 萬股美國存托股票(ADR)，籌資最多 48.7 億美元。按此發行價區間，安謀的估值在完全稀釋後為 500 億至 545 億美元。

截至台北時間周一（11 日）21 時許：

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 4.35%，至每股 110.75 美元

高通周一表示，已和蘋果 (AAPL-US) 簽署新協議，延長向後者供應 5G 晶片 3 年至 2026 年。有分析認為，這表明蘋果野心勃勃自主設計晶片的努力所花費的時間要比預期長。消息傳出後，高通周一盤前股價一度大漲逾 5%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 5.58%，至每股 262.35 美元

摩根士丹利分析師表示，特斯拉的 Dojo 超級電腦將推動自駕計程車 (robotaxis) 及其軟體服務的普及，從而帶動特斯拉市值提高近 6,000 億美元或 76%。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 1.57%，至每股 448.55 美元

美國晶片設計公司輝達上周五正式宣布與印度工業集團信實工業 (Reliance Industries) 和塔塔集團 (Tata Group) 建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，共同開發雲端基礎設施和大型語言模型以及生成式 AI 應用程式。有報導指出，輝達與印度兩價最大商業公司的合作將有助其加深打入南亞國家新興人工智慧生態系。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

花旗集團全球股票策略師 Beata Manthey 表示，美元疲軟對市場來說絕對是一個牛市。接下來就靜待本周歐洲央行的貨幣決策。

另外，大多數新興市場貨幣走高，一項衡量開發中國家股市的指標出現一周以來最大漲幅，中國股市領漲。花旗策略師 Manthey 表示，如果美國經濟出現軟著陸情景，可能是時候增持新興市場股票。就目前而言，對部分大宗商品領域的估值過高就足夠了。