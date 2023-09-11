大摩看好特斯拉AI超級電腦Dojo 估帶動市值提升6000億美元

路透周一 (11 日) 報導，摩根士丹利分析師表示，特斯拉的 Dojo 超級電腦將推動自駕計程車 (robotaxis) 及其軟體服務的普及，從而帶動特斯拉市值提高近 6,000 億美元或 76%。

特斯拉於今年 7 月開始投產用於訓練自駕汽車人工智慧 (AI) 模型的超級電腦，並計劃到明年為止在 Dojo 上投入超過 10 億美元。

以 Adam Jonas 為首的摩根士丹利分析師在周日 (10 日) 的一份報告中寫道，Dojo 可以開闢新的潛在市場，遠遠超出以固定價格銷售電動車的範圍。如果 Dojo 可以讓電動車「看到」和「做出反應」，這項技術將給該公司帶來「巨大的優勢」。

摩根士丹利將特斯拉股票評等從「中立」(equal weight) 上調至「首選」(top pick) 取代法拉利在美國上市的股票。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價上漲 6.04%，每股暫報 263.50 美元。

摩根士丹利還把特斯拉 12 至 18 個月的目標股價上調 60%，至每股 400 美元─根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據，這是華爾街券商中最高的─該行還估 Dojo 將把特斯拉市值提升至約 1.39 兆美元。

相比之下，特斯拉目前市值約為 7,890 億美元，上周五股價收在每股 248.5 美元。

此外，摩根士丹利還將特斯拉網路服務 2040 年收入預期上調至 3,350 億美元，遠超高此前預估的 1,570 億美元。

Jonas 預料，到 2040 年，該部門占特斯拉核心營收的 60% 以上，比 2030 年幾乎成長一倍。而該成長主要是由第三方車隊授權帶來的契機和每用戶平均月收入 (ARPU) 增加所推動。

特斯拉未來 12 個月的預期本益比為 57.9 倍，遠超於美國傳統汽車製造商福特 (F-US) 的 6.31 倍和通用汽車 (GM-US) 的 4.56 倍。