中國8月汽車銷量回春 特斯拉電動車市占幾乎翻倍

中國乘用車市場資訊聯席會 (China Passenger Car Association, CPCA) 周五 (8 日) 公布數據顯示，8 月汽車銷量年增 2.2% 至 194 萬輛，是自今年 5 月以來首見年成長。在經濟成長依然疲弱的情況下，環保型和電動車的折扣與稅收優惠力道加大提振消費者信心。

中國 8 月汽車銷量按月來看成長 8.5%，截至今年前 8 個月，銷量成長 1.8% 至 1,338 萬輛。值得注意的是，路透基於 CPCA 數據估算，在大幅折扣推動下，特斯拉 (TSLA-US) 在中國電動車的市占從 7 月的 7.5% 增加到 8 月的 13.2%，幾乎成長一倍。

數據顯示，特斯拉 8 月在中國銷售 64,694 輛電動車，而 7 月中國製造的 Model Y 交付量達到 65,316 輛，超過 CPCA 乘用車車型的銷量。

作為中國汽車銷量成長支柱，8 月新能源車銷量成長 34.5%，占汽車總銷量 36.9%。8 月銷量較 7 月成長 11.8%。

CPCA 秘書長崔東樹表示，降低現有抵押貸款利率可能有助重振汽車市場，儘管經濟成長放緩打壓消費者的荷包。

中國主要銀行開始降低首套房現有貸款的利率，這是一系列旨在提振經濟和債務纏身的主要房地產商的措施之一。

數據顯示，隨國內成長需求放緩，中國汽車製造商繼續押寶海外市場，8 月出口年增 31%、月成長 63%。

中國是全球最大的汽車市場，隨著汽車製造商疲於應對需求減弱、價格戰四起，中國汽車市場的競爭加劇。