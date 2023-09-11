這訊號出現 專家：投資級債宜進場

美國公債殖利率 8 月再度突破 4％；8 月下旬觸及 4.34％的近 15 年高點，而後略有下降，惟仍處於 4％以上水準。投資專家表示，自 2008 金融海嘯後，美國公債殖利率罕見突破 4%，加上升息進入尾端，種種訊號顯示：投資級債最佳買點來了。

不僅如此，從資金流向亦可發現，投資級公司債連續 33 週吸引資金淨流入，市場資金開始提早卡位。瀚亞投信也建議，把握升息循環尾端時機布局投資等級債券基金，優選國內核備的瀚亞投資 - 優質公司債基金。

買投資級債 逢「高」進場

受到惠譽降評美國公債、美國公債增發，以及聯準會會議紀錄偏鷹派等三大因素影響，美國公債殖利率衝破４％。對此，瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔分析，這個訊號雖然造成市場短期動盪，卻為美國投資級公司債帶來絕佳的進場機會。

黃韻潔表示，借鏡歷史經驗，當美國公債殖利率大於 4%，美國投資級公司債未來一年的平均報酬漲幅、正報酬機率的表現，都比一般時期更加突出 (表 1)。

此外，「公債」殖利率的上彈，也會進一步墊高「投資級公司債」殖利率，使未來一年的表現更值得期待，也就是說，在此階段進場，反而有機會享有債息和資本利得的雙重收益。

表、美公債殖利率衝破 4% 期間投資後表現

資料來源：Bloomberg，Source: Bloomberg, 美國投資級債指數為 ICE BofA US Corporate Index, 月資料, 1993/8/31 – 2023/8/29

價廉物美 高息兼顧資本利得

聯準會自 2022 年至今共升息 21 碼，從投資級債券的百元報價來看，仍遠低於 20 年均線，接近 2008 年金融海嘯低點，而當前投等債殖利率則為 5.8%，高於 20 年平均。換言之，現在開始布局投資級公司債，不僅入手價格甜美，短期亦可收納相對高息，長期則有機會賺資本利得。

至於美國景氣是否衰退，非投資等級債的違約率已有上升跡象，投資等級債會不會受影響？瀚亞投信則指出，歷史經濟循環的每個階段中，投資級公司債違約率近乎於 0，甚至「AAA」級別的投資級債尚未出現違約的紀錄；因此現在入手投資等級債券，除了具有收益力，更有抵抗景氣下行的防禦力。

投資級債基金 優選瀚亞

瀚亞投信建議投資人，面對利率變化及市場震盪，不妨將投資等級債券基金納入資產配置，可適度趨避風險、控制投資組合整體波動風險，亦可透過配息級別來規劃每月現金流。

如何挑選合適的標的呢？分析以瀚亞投資 - 優質公司債基金為例，是國內少數聚焦美國為主投資等級債券的基金，主要布局高殖利率、高信評 (BBB-~AAA 評等) 的投資級債，且持債標的的發行人皆為歐美知名企業及政府債。對於偏愛配息收益的投資人，該檔基金亦有多幣別配息級別，例如美元後收穩定月配、美元穩定月配，甚至有澳幣、南非幣等多種貨幣。