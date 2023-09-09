日銀總裁植田和男接受日媒訪問 透露終結負利率政策契機 

路透引述日本讀賣新聞周六 (9 日) 刊登的文章報導，日本銀行 (央行) 總裁植田和男表示，若 2% 通膨率目標即將實現，就可能終結負利率政策，暗示升息的可能性。

植田本周稍早接受讀賣新聞訪問時說，到了今年年底，日銀可能有足夠的資料研判是否可以終結負利率，他說：「只要我們確信日本將看到通膨持續上升、以及工資持續成長，就有很多個可以採取的選項。」

他也說：「如果我們判定，日本結束負利率政策後，仍然可以實現通膨目標，我們就會這麼做。」

日銀目前把短期利率目標定在 - 0.1%，另把日本 10 年期公債殖利率限制在 0% 附近，期望帶動通膨穩定升溫。

由於日本通膨率已有一年多的時間都保持在 2% 以上，市場揣測日銀即將開始升息。然而，植田多次對這個想法潑冷水，強調將維持超寬鬆政策，直到確信通膨能靠需求和薪資成長穩定保持在 2% 附近。

植田在接受讀賣新聞訪問時重申這個立場，表示日銀現階段仍將保持「耐心」，延續超寬鬆政策。他說：「雖然日本剛浮現一些正面的跡象，但我們還沒有走到即將實現目標的階段。」

植田強調，日銀不會對通膨超標的風險視而不見，目前已經看到工資成長開始推升服務價格，但關鍵在於薪資明年是否會持續上升。

針對結束負利率政策的時機，他說：「我們不能排除今年年底前，取得足夠資訊和資料的可能性。」