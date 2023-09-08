WSJ：沃爾瑪削減部分新進員工時薪 降低勞動力成本

華爾街日報 (WSJ) 周四 (7 日) 援引知情人士消息報導，美國零售業巨擘沃爾瑪在 7 月中旬改變時薪人員的薪資結構，削減部分門市新進員工薪資，低於 3 個月前的水準。新的薪資結構不會降低現有員工的薪水，但能讓門市以較低的時薪雇用新員工，從而降低勞動力成本。

在經調整後的薪資結構下，大多數新員工的時薪將盡可能的低。先前新進員工，如替線上訂單撿貨人員，會比收銀員和其他新員工多。

不過沃爾瑪 14 美元的最低時薪仍保持不變，但會因地區而有所不同，有些門市的最低時薪是 17 美元，現任員工薪水則不會受到影響。

另外根據文件顯示，沃爾瑪員工在食品、登記、庫存或線上業務等工作小組之間的調動不會影響薪資。該公司表示，薪資結構的改變將使整體門市員工配置更加完善，有超過 5 萬名員工能因薪資低於最低標準而加薪。

沃爾瑪大約雇了 160 萬美國員工，其中大部分在商店和倉庫工作。該公司近年採取其他措施來降低勞動力成本，包括擴大店內自助結帳使用以及實現倉庫自動化或部分自動化。

沃爾瑪減薪舉措表明，隨著一度炙手可熱的時薪就業市場降溫，雇主正在尋求削減勞動力成本。企業在招聘時變得更加謹慎，公司向薪員工支付的薪酬也低於今年早些時候。

過去幾年沃爾瑪調高了時薪，當中也包括最低薪資標準，因為新冠疫情造成的人力荒讓雜貨、醫療保健和其他專業領域的員工招聘競爭激烈。該公司還替司機等職缺祭出調薪和獎金好吸引人力。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 周四盤中股價上漲 0.85%，每股暫報 162.84 美元。