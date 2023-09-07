今年美國IPO市場將因多家企業上市掛牌而蓬勃發展

美國投資人正在等待未來幾個月的大量首次公開募股 (IPO) ，希望能搭上近期股市上漲的行情。

這些交易可能會重振新上市需求。由於利率上升、通膨上升、地緣政治緊張以及俄烏衝突，新上市需求近 2 年來一直處於低迷狀態。

以下是即將 IPO 的重點個股：

●ARM 控股

日本軟銀集團旗下的英國晶片設計公司 Arm Holdings 預計成為今年最大規模的 IPO，可能籌集約 50 億美元資金。該公司估值高達 520 億美元。

該公司上個月向美國證券交易委員會 (SEC) 公開提交 IPO 申請，並於本周在頗具影響力的資產管理公司 T Rowe Price 總部所在地巴爾的摩啟動了 IPO 路演。

Arm 表示，它已與許多主要客戶簽約成為基本投資人，包括蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Advanced Micro Devices (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 和三星電子。

Arm 被認為是全球半導體產業的關鍵，因為其晶片設計被大多數產品製造商廣泛採用，包括輝達、英特爾、AMD、三星和台積電 (TSM-US)。

巴克萊銀行、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團是此次發行的主要承銷商。

Arm 預計未來幾周在那斯達克上市，交易代碼為「ARM」。

●Instacart

雜貨配送服務 Instacart 上月公布期待已久的 IPO 申請。該公司一年多就已向 SEC 提交了上市文件。

在新冠疫情期間，由於網路訂單激增，Instacart 的業務蓬勃發展。但隨著封鎖限制的放鬆，該公司的成長放緩，只得以削減成本和裁員來因應。

根據媒體公司 The Information 的內部估計，該公司最後一次估值為 2022 年 12 月的 100 億美元，遠低於該公司在 2020 年一輪融資後獲得的 390 億美元估值。

Instacart 表示，挪威銀行旗下部門挪威銀行投資管理公司以及風險投資公司 TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners 和 Valiant Capital Management 的附屬實體，已同意作為基本投資人參與此次 IPO。

Facebook 前高管席墨 (Fidji Simo) 於 2021 年被聘為 Instacart CEO，以準備上市工作。該公司成立於 2012 年。

Instacart 表示，高盛和摩根大通是此次發行的主承銷商，並補充說，其股票將在那斯達克上市，代碼為「CART」。

●Klaviyo

數據和行銷自動化公司 Klaviyo 在秘密提交上市文件幾個月後，於 8 月披露其 IPO 申請。

Klaviyo 沒有透露發行規模、時間表或其他細節。但《路透》5 月時報導指出，該公司計劃最快今年上市，目標融資至少 7.5 億美元。該公司在 2021 年的最後一輪融資中籌集了 3.2 億美元，估值為 91.5 億美元。

Klaviyo 的平台成立於 2012 年，允許電商公司向潛在客戶發送個性化的行銷電子郵件和訊息。它得到加拿大電子商務巨頭 Shopify 和投資公司 Summit Partners 附屬公司的支持。

該公司在文件中表示，高盛、摩根士丹利和花旗集團是此次發行的主承銷商。其股票預計將在紐約證券交易所 (NYSE) 交易，股票代碼為「KVYO」。

●VNG Corp

越南網公路司 VNG Corp 已申請在那斯達克上市，成為第一家在美國上市的東南亞國家科技公司。

VNG 成立於 2004 年，是越南第一家獨角獸公司，也就是估值超過 10 億美元的新創公司。這家總部位於胡志明市的公司業務包括線上遊戲、支付、雲端服務和越南最受歡迎的消息應用程序 Zalo。

VNG 的目標是籌集最多 1.5 億美元，並計劃在 9 月底或 10 月底上市。其支持者包括中國社交媒體和遊戲巨頭騰訊以及新加坡國家投資者淡馬錫。

文件顯示，花旗集團、摩根士丹利、瑞銀和美國銀行是此次 IPO 的承銷商。