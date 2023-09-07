TechInsights：華為新款手機比舊款使用更多中國製晶片

路透周四 (7 日) 報導，半導體研調公司 TechInsights 表示，華為的新款高階智慧型手機 Mate 60 Pro 比先前的型號含有更多中國製造的晶片組，這表明中國在半導體領域取得進展。TechInsights 正在對華為該款手機進行分析。

TechInsights 分析師 Dan Hutcheson 向路透表示，看起來有超過一半，也可能有三分之二的晶片是中國製造，而兩三年前的手機僅有三分之一是中國國產。從這方面來看，中國在晶片方面又取得一大進展。

先前 TechInsights 在分析華為新款手機發現，其晶片採用中芯國際 (0985-HK) 代工生產的 7 奈米晶片，這對受到制裁的兩家公司來說是一家突破。而外界認為中國可能會止步 14 奈米製程。

Hutcheson 說最重要的是，這表明中國已經能比全球最好的晶片公司僅落後 2-2.5 個節點 (nodes)。

分析人士不斷猜測華為為了實現這一突破的成本有多高，以及晶片的產量可能是多少 (每塊晶圓上可用的晶片數量，可能會影響成本)。

一些調研公司預測，中芯國際 7 奈米製程晶片的良率可能低於 50%，不及產業標準的 90% 或更高，而這一低落的良率會把晶片出貨量限制在 200 萬至 400 萬片左右，並不足以讓華為重獲昔日在智慧手機市場的主導地位。

然而 Hutcheson 表示在他看來 50% 以上是合理的，該晶片的製造方式更加成熟，而且比 TechInsights 去年研究過中芯國際生產的 7 奈米早期版本要強得多。

他說：「你可以從製作的好壞來判斷，而且中國一直在購買製作設備，所以他們有能力做到這點並接受結果。」

對此，華為和中芯國際並未立即回應置評請求。

有分析人士認為，華為這款新手機可能有意要與競爭對手蘋果 (AAPL-US) 較勁。另外該款手機的一些早期用戶還發布手機內有南韓 SK 海力士生產的 NADA 快閃記憶體晶片的影片，對此 SK 海力士則表示自美國宣布對該公司實施制裁以來雙方已無來往澄清，並表示會就這一問題開始進行調查並了解更多細節。