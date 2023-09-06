原油價格大漲 美國3家航空公司警告第3季燃油成本劇升

美國三大航空公司周三 (6 日) 警告，由於原油價格上漲，第 3 季燃油成本將上漲，加劇了航空業面臨的昂貴勞動合約的壓力。

周三盤前，西南航空 (LUV-US) 下跌 4.1%，聯合航空 (UAL-US) 下跌 1.3%，阿拉斯加航空集團 (ALK-US) 小幅下跌約 1%。

美國航空公司通常不會對沖燃油成本，因此很容易受到價格波動的影響。然而過去兩年強勁的旅遊需求，讓它們能夠減輕此類成本壓力。

但已有早期跡象顯示，國內旅遊需求正在減弱，因為航空公司正在努力應對為留住員工而簽訂的昂貴合同，而通膨壓力也損害了消費者的出遊意願。

聯航在監管​​文件中表示，自 2023 年 7 月中旬以來，航空燃油價格已上漲超過 20%。該航空公司預計每加侖總燃油價格為 2.95 至 3.05 美元，高於之前預測的每加侖 2.5 至 2.8 美元。

它沒有說明這會對獲利造成任何影響，但該公司計畫在稍後會議上發表講話。

美國最大國內航空公司西南航空表示，預計本季每可用座位英里收入將下降 5% 至 7%。之前該公司的預測是下降 3% 至 7%。

與此同時，阿拉斯加航空預計第 3 季調整後稅前獲利率為 10% 至 12%，低於之前預期的 14% 至 16%。

這家總部位於華盛頓州的公司還將第 3 季營收成長預期從持平至 3% 調整為 1% 至 2%。

由於疫情後消費者習慣的變化，不僅改變了旅遊模式，也增加了航空公司的營運成本。