〈美股早盤〉通膨擔憂再起、經濟數據備受矚目 主要指數開低

美股主要指數周三 (6 日) 開低，因對通膨頑強擔憂讓投資人在聯準會 (Fed) 褐皮書等關鍵經濟數據出爐前保持緊張，其中褐皮書報告可能有助確定 Fed 的利率路徑。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.2%。

在經濟數據出爐前，美股盤前主要指數期貨、債券和美元小幅波動，其中美元觸及 3 月來新高後基本持平，讓日本和中國加大力道捍衛本幣。10 年其美國公債殖利率下降兩個基點至 4.24%。

另一方面，歐洲股市走跌，原因是德國工廠訂單創自 2020 年新冠疫情封鎖以來最大跌幅。與此同時，加拿大央行稍晚將公布最新利率決策，市場預估保持利率不變，加幣出現波動。

美國稍晚將公布 8 月 ISM 非製造業指數，經濟學家認為該數據可能保持穩定，原因是消費者在電影等娛樂消費支出強勁。此外，最新的聯準會 (Fed) 經濟褐皮書也將出爐，屆時將揭示提振消費者支出的臨時因素。

有分析指出，市場現在需要看到的是經濟數據放緩跡象，而不是急遽下滑表現，而 ISM 的非製造業指數報告值得留意，如果數據「太熱」或「太冷」，昨日美股的跌勢可能會延續，而「金髮姑娘」的數據則有助股市走穩。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，決策者在評估經濟數據決定下一步政策時須保持耐心，根據經濟數據趨勢顯示，仍可能需要進一步收緊貨幣政策。

截至台北時間周三（6 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.22%，至每股 484.36 美元

輝達公司高層昨日預測，人工智慧 (AI) 市場規模將增長至 6,000 億美元。上述人士表示，6000 億美元「蛋糕」中，晶片和系統可分得 3,000 億美元，生成式 AI 軟體可分得 1,500 億美元，另外 1,500 億美元將由輝達發布的「Omniverse」企業軟體賺走。

超微 (AMD-US) 早盤上漲 0.09%，至每股 110.68 美元

超微執行長蘇姿丰昨日強調，客戶對超微首款應用於 AI 領域圖形處理器 (GPU) 晶片的濃厚興趣已經轉化為大量的銷售額，並且預估在 AI 晶片驅動下，公司資料中心業務表現在今年下半年將無比強勁。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.22%，至每股 253.36 美元

特斯拉上海廠周三實現電動車產量 200 萬輛的里程碑。特斯拉於 2019 年底左右開始在上海廠生產電動車，實現首個「100 萬輛」用了 33 個月，而從「100 萬」到「200 萬」，只用了 13 個月。從 0 到 200 萬，上海廠只花了不到 4 年時間，成為特斯拉效率最高的超級工廠。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 51.0，前值 52.3

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 50.4，前值 52.0

美國 8 月 ISM 非製造業指數預期 52.5，前值 52.7

華爾街分析：

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，美國消費者可能承受壓力，但不要指望這種壓力會在 2024 年壓倒消費者。此外，Hatzius 的最新研究認為，隨著實質收入的進一步健康成長，消費者明年的表現將超過預期。

美國投資級公司在勞動節後大舉發債，給美國長期公債增添新的壓力，因為一些投資者轉而購買殖利率高於國債的最高評級公司債。道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，9 月往往是供應非常充裕的月份，因此人們將拋售公債和現有債券，為新債發行騰出流動性。