聚焦短片產品 12月起撤除英法德用戶新聞頁面

英國、法國和德國的臉書用戶自 12 月起將不再看到專屬新聞的標籤 (News tab)。

Meta (META-US) 周二表示，為更高效地結合投資與大眾重視的產品與服務，計劃 12 月初停止向英國、德國和法國的臉書用戶推送新聞內容，並向短片產品「Reels」投入更多時間和金錢，因為大眾在臉書動態中觀看的內容中，新聞的占比不到 3%。

Meta 表示，公司將履行臉書新聞 (Facebook News) 對這些國家的出版商承諾負擔的義務，但不會達成新交易，也沒有計劃為新聞出版商提供新產品。

Meta 於 2019 年首次推出「臉書新聞」，當時表示該產品旨在讓大眾更貼近影響其生活的故事。

放棄「臉書新聞」的決定讓 Meta 更加遠離新聞業務。先前在加拿大聯邦政府通過《線上新聞法案》(C-18 法案)，要求科技公司向國內媒體機構支付內容費後，Meta 近期已關閉加拿大臉書和 Instagram 用戶的新聞訪問權限。

Meta 不同意加拿大該法案，主張「該法案扭曲了新聞媒體選擇使用 Meta 平台時所獲得的價值，且基於錯誤前提，即 Meta 自平台上共享新聞內容獲取了不公平的利益。」

一些新聞專家批評 Meta 阻止加拿大用戶查看或發布新聞連結的舉措，批評這可能會導致錯誤訊息增加，並負面衝擊當地新聞機構。