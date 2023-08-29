Meta在加拿大封鎖新聞聯結 無損facebook使用量

獨立追蹤公司周二 (29 日) 的數據顯示，Meta (META-US) 本月在加拿大封鎖新聞鏈接的決定，對加拿大人使用 Facebook 幾乎沒有影響，因為該公司此舉面臨加拿大政府的嚴厲批評。

根據追蹤網站和應用程式流量的數位分析公司 Similarweb 的數據，自母公司 Meta 於 8 月初開始在加拿大封鎖新聞以來，Facebook 在加拿大的每日活躍用戶和花在該應用程式上的時間基本保持不變。

另一家分析公司 Data.ai 同樣指出，其數據並未顯示 8 月加拿大該平台的使用情況出現任何實質變化。

這些估計雖然為時過早，但似乎支持了 Meta 的論點，即新聞對該公司沒有什麼價值，因為該公司在加拿大仍因一項新法律而陷入緊張僵局。該法律要求這家社交平台向出版商支付在其平台上分享的新聞文章的費用。

加拿大議會於 6 月通過《線上新聞法案》，迫使 Meta 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 等平台與加拿大新聞出版商就使用其內容的商業協議進行談判。

Meta 和 Alphabet 旗下的谷歌都表示，該法律不適用它們的業務。Meta 尤其表示，新聞文章的聯結僅占其 Facebook feed 內容的不到 3%，對公司沒有經濟價值。

近年來，由於面臨全球主要市場的監管壓力，這家全球最大社交媒體公司一直在努力減少其平台上新聞和其他公民內容，在此同時大力推廣時尚、娛樂和體育等較輕鬆的主題。

根據《路透》和皮尤研究中心最近的報告，這種轉變導致社交媒體上的新聞消費大幅減少。

根據 Sametimeweb 的數據，甚至在 Meta 取消加拿大新聞聯結之前，加拿大一些熱門新聞網站的 Facebook 推薦量在 7 月就已同比下降約 35%，自 2020 年以來下降約 74%。

即使如此，該公司自家透明度報告顯示，新聞仍然是 Facebook 上最受歡迎的內容之一，至少在美國是如此，因為美國是 Meta 披露最常瀏覽內容的唯一國家。

根據其最新報告，第 1 季美國 Facebook 瀏覽量排名前 20 的域名中，新聞網站占有 13 個，而排名前 20 的個人聯結中，有 18 個是新聞文章。

Meta 的另一個大型社交平台 Instagram 在新聞環境中較少出現，因為它不支持個人用戶貼文的聯結。

Meta 於 8 月初結束加拿大的新聞共享服務。而谷歌則表示，計劃在該法律生效後在加拿大封鎖搜索結果中的新聞。

加拿大政府官員指責 Meta 在加拿大急需的時刻封鎖其新聞平台，因為野火迫使數千人逃離家園，不過有關相關規則的談判仍在幕後悄悄繼續進行。

關於如何實施該法律的具體規則將於 12 月底發布，屆時平台預計將與出版商敲定交易。