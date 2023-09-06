除了AI還是AI！超微執行長蘇姿豐：AI市場一飛沖天

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿豐在周二 (5 日) 高盛 Communacopia 和科技大會上表示，人工智慧 (AI) 半導體的需求依舊強勁。

蘇姿豐樂觀評估 AI 趨勢，稱業界「第一、第二、第三優先，都是 AI、AI、AI。過去 30 天，我們看到數據中心的 AI 參與度持續加速，這塊市場正一飛沖天。」

超微周二股價上漲 1.22%，收每股 110.78 美元，今年迄今已上漲 71%，過去 12 個月漲幅約 37%，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期上漲 43%。

蘇姿豐的最新正面評論值得市場關注。她一個月前，在 8 月 1 日的財報電話會議上表示，上一季 AI 客戶參與度增加 7 倍之多，而顧客興趣進一步提升表明市場尚未見頂。

在高盛會議上，蘇姿豐強調，超微是少數提供晶片和軟體上完整 AI 技術組合的公司之一，且超微擁有供應鏈關係來確保所需的產能，包括先進晶片封裝和先進記憶晶片，有能力成為 AI 半導體市場一方霸主。

蘇姿豐在該會議上重申其預期，即到 2027 年前，資料中心的 AI 加速器市場將達到 1500 億美元。她也證實超微的 MI300 AI 加速器預期將在第四季推出。