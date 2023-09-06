〈紐約匯市〉避險買盤帶動 美元指數攀近6個月高點 澳幣重貶

美元指數周二 (5 日) 攀至近六個月高點，對全球經濟成長的擔憂，尤其是中國，促使投資人紛紛湧向避險美元。在澳洲央行宣布按兵不動後，澳幣重貶，且一度觸及十個月低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.52%，至 104.78，為今年 3 月以來最高。

中國周二公布 8 月財新服務業採購經理人指數 (PMI) 為 51.8，創今年最低，顯示需求疲軟之際，當局祭出的刺激措施未能有效提振消費。

此外，因原先主導經濟的服務業景氣也陷入萎縮，歐元區 8 月 HCOB 綜合採購經理人指數 (PMI) 終值降至 46.7。歐元貶近 0.7% 至 1.0723 美元，創近三個月新低。

英鎊也跌近 0.5% 至 1.2565 美元。隨著高利率打壓消費者和企業需求，英國 8 月標普全球 / CIPS 服務業 PMI 降至 49.5，為今年 1 月以來首度陷入萎縮。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「人們對中國和歐洲導致全球經濟放緩的可能性感到越來越擔憂，美元因此受到穩固的避險買盤支撐。與此同時，處在高檔的美國通膨，削弱了聯準會 (Fed) 很快就會降息的預期。」

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，最新一輪經濟數據為 Fed 帶來一些空間，思考是否需要再度升息。他認為目前沒有什麼會迫使 Fed 再次提高短期借貸成本。

Manimbo 表示，若海外市場持續疲軟，美元指數可望觸及今年新高。

美元兌日元攀逾 0.8% 至 147.66 日元，為去年 11 月以來最高。美元兌離岸人民幣升逾 0.4% 至 7.3010 人民幣。

在澳洲央行連續第三個月維持利率不變後，澳幣淪為今日表現最糟的主要貨幣，盤中一度觸及十個月低位，終場重貶 1.3% 至 0.6377 美元。澳洲央行的最新決議，引發外界對於緊縮周期即將告終的臆測。

Manimbo 表示：「這對澳幣來說可謂雪上加霜，一方面，澳洲央行做出維持現狀的決定，另一方面，中國傳來另一擔憂的消息。」

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