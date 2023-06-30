與臉書共進退 谷歌也批加國線上新聞法：生效後 加拿大用戶就沒得看

谷歌周四 (29 日) 表示，計劃在其加拿大平台上封鎖加拿大新聞，與臉書平台共同反對該國要求社交平台向當地新聞出版商付款的新法案。

該法案約莫 6 個月後生效，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌將自搜尋結果和其他谷歌產品中移除導向加拿大新聞的連結。

臉書母公司 Meta (META-US) 上周在 C-18 法案（即《線上新聞法案》）通過後也發布了類似的公告。

加拿大媒體業呼籲政府更加嚴格監管網路巨頭，讓新聞企業得以彌補近年來因臉書和谷歌奪走線上廣告市占而遭受的財務損失。

加拿大獨立預算監管機構去年估計，新聞企業每年可因該法案規定的交易中獲得約 3.3 億加元 (2.49 億美元) 的收入。

加拿大文化遺產部部長 Pablo Rodriguez 去年提出該法案，要求科技巨頭與出版社分潤，但也稱這些社交媒體平台沒有立即承擔該法案規定的義務，政府願意就監管和實施過程與其磋商。

臉書和谷歌表示，其業務無法永續承擔該法案，因此連月來不斷示意該法案通行後將終止平台向加拿大用戶提供新聞，除非政府修法。然而，加拿大聯邦政府拒絕修正，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 更斥責這些科技巨頭是仗勢欺人。

Rodriguez 周四聲明指出，大型科技公司寧願花重金修改平台，阻止加拿大人獲取優質的本地新聞，也不願向新聞機構公平分潤。「這表明他們多麼不負責任且與現實脫節，尤其是當他們從加拿大用戶身上賺取數十億美元時。」

谷歌全球事務總裁 Kent Walker 則批評該法窒礙難行，且公司不認為監管程序能夠解決「立法的結構性問題」。他表示谷歌已知會加拿大政府，該法生效時，谷歌將不得不從加拿大的「搜索」、「新聞」和「探索」產品中移除導向加拿大新聞的連結。

谷歌還將結束在加拿大的 News Showcase 計畫，根據該計畫，谷歌與加拿大全國 150 家新聞出版物簽訂協議。路透社與谷歌簽訂協議，將生產 News Showcase 版位，包括在加拿大。

澳洲 2021 年也通過類似法律，當時谷歌與臉書也威脅將限制其服務，但在當局修改法律後，兩家公司與澳洲媒體公司達成了協議。

谷歌主張，加拿大法比澳洲和歐洲的法律更廣泛，它對搜索結果中顯示的新聞報導連接都定下價格，且該法還適用於不製作新聞的媒體。谷歌曾提議，必須展現新聞內容而不只有連接，這才是付款的基礎，且只有以新聞標準製作新聞的企業才有符合資格。