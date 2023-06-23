加拿大立法要求向媒體付費 Meta：那就別看新聞了

在加拿大聯邦政府通過《線上新聞法案》(C-18 法案)，要求科技公司向國內媒體機構支付內容費後，Meta (META-US) 宣布將關閉加拿大 Facebook 和 Instagram 上的新聞訪問權限。

Facebook 母公司 Meta 在周四 (22 日) 發表聲明表示：「我們一再表示，為了遵守今天在國會通過的 C-18 法案，來自包括新聞出版商和廣播公司等的新聞媒體的內容，將不再向登入我們平台的加拿大人提供。」

該公司補充說，根據國會的決定，目前正在進行數周的產品測試，以「結束加拿大的新聞發布」。

加拿大國會的該決定比照去年澳大利亞通過的類似法律，要求 Facebook 和谷歌 (GOOGL-US) 等數位平台在搜索或提要中聯結到其內容時須向國內媒體付費。針對該決定，Meta 採取與在加拿大類似的做法，阻止用戶在 Facebook 上查看或分享新聞內容。根據報導，它還阻卻了一些醫院和緊急服務的頁面。

但不到一周 Meta 就做出讓步，與澳大利亞政府達成協議，修正法律以允許科技公司在 2 個月內與媒體機構進行談判。

本月稍早，加州議會也提出一項兩黨法案，要求數位平台為其託管的內容向新聞媒體付費，這是美國第一個提出此類提案的州。如果該法案獲得州參議院批准並成為法律，將要求美國每月活躍用戶至少 5000 萬、全球活躍用戶至少 10 億、美國年淨銷售額或市值超過 5500 億美元的線上平台，向符合條件的媒體支付託管內容的費用。

Meta 表示，如果該法律在加州獲得通過，它將從 Facebook 和 Instagram 上刪除新聞，與目前在加拿大的作法類似。

Meta 在聲明中指出：「雖然這些產品測試是暫時的，但我們打算在 C-18 法案通過後永久停止在加拿大提供新聞內容。」