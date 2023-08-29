番茄汁可幫助入睡？茄紅素外還有這個優質成分

現代人生活繁忙，要能均衡飲食並非易事，經營市場多年的統一 (1216-TW) 番茄汁有人體無法自行製造的茄紅素，其中更有 GABA( r - 胺基丁酸)，能幫助放鬆和入睡，是適合諸多族群的好選擇。

近期 GABA 一詞討論度頗高，不少市面上的產品皆標榜具有 GABA，甚至連寵物產品都會添加，然而， GABA 究竟是什麼呢？其實 GABA 全名為 Gamma-aminobutyric acid （r - 胺基丁酸），廣泛存在於蔬果中，人體也會擁有，可調節生理機能。統一番茄汁每瓶有 136mg 的 GABA，是放鬆心情及幫助入睡的優質產品，也是目前市售少見有標示 GABA 含量的番茄汁。

不只如此，統一番茄汁為 100% 的番茄汁，不使用拼配原料，另對源頭管理、專業選種、育苗到番茄熟度等皆進行穩定控管，並定期監控農藥殘留及微生物問題，以確保品質無虞。再者，使用全果冷破碎技術保留番茄原始風味，堅持不添加食鹽、糖、防腐劑、人工香精和色素，每罐熱量僅 58 大卡，還有 20mg 的茄紅素，為你我日常的飲食健康提供新選項。

在這個世代，健康的營養來源對於每個族群皆格外重要，此外，因人體無法自行製造茄紅素，且其經過加熱加工後人體的吸收率更佳，故推薦想調節生理機能和增強保護力的民眾適量飲用番茄汁。而番茄汁也可用於入菜，搭配其他食材做成料理，例如番茄火鍋、番茄義大利麵或羅宋湯，營養多元又美味。

統一番茄汁於 7-11、家樂福等各大通路都可購得，不僅適合中老年長輩，也適合少吃蔬果的族群或上班族，時常攝取可以幫助新陳代謝，擁有一天好心情。沒時間吃蔬菜水果，那就喝番茄汁吧。