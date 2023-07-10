統一超Q2營收創高 喜迎暑期傳統旺季

連鎖超商統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收 261.76 億元，月減 1.33%，年增 9.29%，改寫單月第三高紀錄，第二季合併營收 775.86 億元，季增 2.8%，年增 9.08%，也創單季新高；累計上半年，統一超合併營收 1530.61 億元，年增 10.28%。

統一超說明，台灣 7-ELEVEN 持續穩健展店，且 6 月把握高溫、端午連假、年中購物節等生活商機，並強化鮮食、咖啡、冰飲品和預購等類別開發差異化新品，帶動整體營運穩健向上，其中，會員 6 月交易金額年增超過 10%，持續創同期新高。

而因應夏季體感需求，7-ELEVEN 引進消暑冰甜點、涼夏家電等結構商品，帶動相關類別業績成長 10-20%。

轉投資事業中，包括菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克)、統一生活 (康是美)、統一速達 (黑貓宅急便) 和上海 7-ELEVEN 等均挹注整體營收成長。

統一超表示，為拓展網購版圖，首度整合安心取服務推出業界首創的 OPEN POINT 點數折抵網購取貨付款、擴增點數折抵代收超過 20 項，更聚焦旅遊、點數等海內外平台跨界合作，有效促進會員黏著度、提升活躍率。

隨著暑期傳統旺季到來，統一超強調，將把握夏季體感、暑假出遊商機，持續推開發差異化商品，包括霜淇淋、思樂冰、國民便當等話題新品。

同時，台灣 7-ELEVEN 甫開出的桃園復興「羅浮門市」，象徵達成全鄉全店全新里程碑，期藉由全台近 6800 間門市和 OPEN POINT 會員生態圈，線上線下串聯全台 368 鄉鎮市區，持續深化 7-ELEVEN 服務。