貿易戰遷徙效應 上半年我對東協投資比重超越中國

受美中貿易戰影響，台商因應客戶要求轉移陣地，導致台灣對中國投資規模縮水而對東協投資則有持續增加趨勢，另對美印投資更是翻倍增長。統計今 (2023) 年上半年我國對東協投資比重已超越中國大陸。

經濟部今 (29) 日發布統計通報，討論分析「近年全球外商直接投資變動分析」，台灣對新興市場投資受美中貿易摩擦影響，致使台商紛紛將生產線從中國搬遷至東協市場。

統計指出，近年來隨著生產成本上揚、美中對峙升高，台灣從 2018 年到 2022 年對中國大陸投資相較於 2013-2017 年減少 40.3%，占比下滑 16.4 個百分點，而同時期台灣對東協投資增加 40.9%，占比上升 7.6 個百分點。

此外，我對美國投資則翻倍大增 277.1%，占比提升 7.5 個百分點，而對印度投資亦大幅成長 3 倍餘。

統計指出，2019 年以後台灣對中國投資規模明顯縮小，2018 年美中貿易戰開打，我國對中國大陸投資降至 2010 年金融海嘯後最低，2019 年投資金額腰斬，再度創 2002 年以來新低；另從 2020 年以來，在美中爭端趨使全球供應鏈進行重組下，投資動能呈現緊縮態勢。

我對中國投資主要集中在製造業，進一步細看製造業項下中業，主要聚焦於資訊電子產業，惟美中貿易戰對中國大陸的電腦電子產品及光學製品業衝擊最為顯著，因此自 2018 年到 2022 年期間，包含電腦電子產品及光學製品業占比下滑較為明顯。

反觀我對東協投資成長顯著，上半年躍居我對外投資首位，2021 年受惠於對新加坡的批發及零售業、金融及保險業投資挹注，投資規模增長顯著，今年上半年東協投資更是超越了中國大陸。

至於投資行業主要集中於製造業、金融及保險業、批發及零售業、運輸及倉儲業，業別分布相對平均，有別於對中國大陸與印度高度集中於製造業的情況，若再細看製造業項下中業，投資重心由傳統產業為主轉向資訊電子產業。

另外，我對印度近三年的年投資均超過 1 億美元，2018 年我國與印度簽署雙邊投資協議，推升我對投資金額達到 3.6 億美元的歷史高峰後，2020 至 2022 年各年投資額均維持在億美元以上水準，預期今年全年應有機會挑戰近五年以來新高紀錄。