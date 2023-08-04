統一透過熊津在韓建物流中心明年完工 著眼未來10年發展

統一 (1216-TW) 積極投資建構亞洲流通大平台，統一在韓國購併的熊津食品，在韓國公州興建大型物流中心明 (2024) 年完工，熊津總經理李芷浩指出，此一高達 1.5 萬坪的大型興建物流中心爲統一董事長羅智先著眼未來 10 年發展拍板定案。

統一在 2019 年投資逾 70 億元投資韓國熊津食品，目前對熊津食品持股 79.32%，今年熊津食品包括投資 7.5 億元在韓國公州興建大型興建物流中心，並投資 3.2 億元購併飲用水廠；李芷浩指出，第一階段 1 萬坪大型常溫物流中心明年 2 月完工，全部高達 1.5 萬坪的興建物流著眼未來 10 年發展。

統一透過熊津在韓建物流中心明年完工，著眼未來 10 年發展。(鉅亨網記者張欽發攝)

熊津食品對物流中心和礦泉水水源地是很久之前就開始着手規劃項目，在現在看來非常需要，但也是未來業務擴張必備的項目。未來三年內，將考慮對主力產品茶飲生產進行 Aseptic 就是無菌生產設備的新投資。

熊津食品 2019 年由統一購併後，除了 2020 年受新冠疫情影響之外，每年都保持約 8.5% 的增長。

目前熊津生產的產品約有 250 種，共有 3 個工廠，包括 3 條飲料生產線，1 條咖啡生產線，1 條紅參生產線，4 條甜食生產線及 1 條水生產線，總共有 10 條生產線。

熊津食品覆蓋韓國的零售通路高達 97%，主要集中在便利店、大型超市和電商通路，並保持每年約 8-10% 的增長率。以果汁、茶類、紅參和碳酸飲料爲主，截至 2022 年底的銷售額約 3000 億韓元（新台幣 74 億元）。

長期以來，熊津食品提供消費者多樣化的產品、優良的品質和品牌競爭力，是持續增長的主要原因，李芷浩說，如大麥茶在韓國推出已 20 年，在同類產品在韓國市場的市占率達 70%。

同時，熊津食品目前在韓國、台灣及海外布局的銷售狀況，李芷浩指出，熊津食品以符合當地國飲食文化及該國沒有的商品，作爲重點開闊海外市場。目前已出口約 40 多個國家，包含越南和臺灣市場，金額約 270 億韓元 (約 6 億元新幣) 占總銷售額的約 9%。其中包括出口越南的 Morning Rice(米漿) 和出口美國一度熱門蘆薈汁等產品。

同時，是否在越南設廠生產在當地熱銷的米漿飲料產品，李芷浩說，米漿對越南市場目前以貿易出口爲主，即使未來將赴越南在地生產，市場開發方案、合作計畫也將與統一的資源進行整合。