統一上半年大賺112億元 年增23% EPS達1.97元

台灣食品業龍頭統一 (1216-TW) 今 (10) 日公布最新財報，2023 年第二季稅後純益 62.04 億元，登 11 季以來新高，季增 24.04%，年增 27.84%，單季每股純益爲 1.09 元，2023 年上半年稅後純益 112.05 億元，年增 23.32%，每股純益達 1.97 元。

統一 2023 年第二季營收 1373.98 億元，毛利率爲 33.21%，季增 0.73 個百分點，年增 0.17 個百分點，第二季稅後純益 62.04 億元，登 11 季以來新高，季增 24.04%，年增 27.84%，單季每股純益爲 1.09 元。

統一 2023 年上半年營收 2688.02 億元，毛利率 32.85%，年增 0.52 個百分點，上半年稅後純益 112.05 億元，年增 23.32%，每股純益達 1.97 元。

統一指出，上半年獲利的成長主要係統一中控、統一超商 (2912-TW) 等便利商店及流通事業獲利亮眼因素。統一主要轉投資個體中，統一中控上半年淨利達人民幣 8.77 億元，較去年同期成長 42.7%，主要係合肥統一配合政府徵收計畫處份部分土地及建物稅後利潤達 人民幣 2.56 億元挹注。

同時，2023 年上半年統一超商淨利 53.75 億元較去年同期成長 16.3%，主要係台灣 7-ELEVEN 持續展店，以及菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）等獲利增長挹注。

但統一實業 (9907-TW)2023 年上半年淨利 6.6 億元較去年同期衰退 55.9%，主要係鐵產品的售價隨鋼鐵行情下滑並受需求疲弱銷量減少影響營收及毛利，致淨利衰退。