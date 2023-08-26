鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.65元，其中最高估值3.06元，最低估值2.37元，預估目標價為27元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 3.06 3.18 3.56
最低值 2.37 2.17 2.59
平均值 2.69 2.74 3.17
中位數 2.65 2.8 3.26

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 222,390,000 211,403,000 213,661,310
最低值 127,587,000 134,959,000 159,773,570
平均值 168,212,320 181,105,160 178,447,300
中位數 156,987,930 182,451,500 170,177,160

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 1.55 2.73 2.16 1.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		 139,252,299 186,057,824 264,717,728 314,374,591

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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