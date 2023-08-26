鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為27元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.65元，其中最高估值3.06元，最低估值2.37元，預估目標價為27元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.06
|3.18
|3.56
|最低值
|2.37
|2.17
|2.59
|平均值
|2.69
|2.74
|3.17
|中位數
|2.65
|2.8
|3.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|222,390,000
|211,403,000
|213,661,310
|最低值
|127,587,000
|134,959,000
|159,773,570
|平均值
|168,212,320
|181,105,160
|178,447,300
|中位數
|156,987,930
|182,451,500
|170,177,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.55
|2.73
|2.16
|1.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,252,299
|186,057,824
|264,717,728
|314,374,591
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。