鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻海(2317-TW)EPS預估上修至8.91元，預估目標價為132元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對鴻海(2317-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.84元上修至8.91元，其中最高估值12.32元，最低估值7.96元，預估目標價為132元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.32
|13.89
|17.84
|最低值
|7.96
|6.59
|10.12
|平均值
|9.04
|11
|13.75
|中位數
|8.91
|10.92
|13.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,952,248,200
|7,299,860,610
|7,685,068,000
|最低值
|6,083,172,000
|6,386,417,000
|6,423,625,000
|平均值
|6,266,772,490
|6,690,167,200
|7,115,464,640
|中位數
|6,209,554,000
|6,627,821,000
|7,089,455,190
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.21
|10.05
|7.34
|8.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,626,996,750
|5,994,173,882
|5,358,023,065
|5,342,810,995
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2317/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。