〈台股盤中〉台積電領軍 觀光、紡織助陣 推升指數突破16500點

台股今 (23) 日在權王台積電 (2330-TW) 領軍下，推升指數站上 16500 點關卡，盤中上漲逾百點，指數最高站上 16574 點。

全球央行年會 24 日即將登場，市場對聯準會主席鮑爾談話屏息以待，市場觀望讓美股主要指數走跌，台股今天在半導體領軍，觀光、紡織傳產股助陣，帶動指數盤中大漲逾百點，指數重新站回 16500 點。

台積電盤中上漲近 1.3%，盤中股價突破 550 點後略有回檔，半導體族群中矽統 (2363-TW) 盤中強漲逾 8%、全訊 (5222-TW)、京元電子 (2449-TW)、矽格 (6257-TW)、光罩 (2338-TW) 也在買單敲進下帶動股價走揚。

AI 股漲跌互見，指標股廣達 (2382-TW)、智原 (3035-TW)、技嘉 (2376-TW)、盛群 (6202-TW) 股價疲軟，華碩 (2357-TW) 盤中大漲 4.8% 相對強勢，金像電 (2368-TW)、創意 (3443-TW)、美律 (2439-TW) 則在資金挹注支撐股價。

資金今天也外溢轉進觀光族群鎖定低價股布局，新天地 (8940-TW) 盤中漲逾 3%、華園 (2702-TW)、寒舍 (2739-TW)、六福 (2705-TW)、遠雄來 (2712-TW)、萬企 (2701-TW) 等也在買單敲進下推升股價上漲。

紡織股中聚陽 (1477-TW) 盤中大漲近 4%、冠星 - KY(4439-TW) 漲逾 2%，儒鴻 (1476-TW)、宏遠 (1460-TW)、強盛 (1463-TW)、廣越 (4438-TW)、嘉裕 (1417-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅。

金控股表現持平，元大金 (2885-TW) 盤中漲逾 1%，中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、國票金 (2889-TW)、第一金 (2892-TW)、兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW) 則在平盤上整理。

