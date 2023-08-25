輝達財報和財測超優 為何AMD、英特爾等一眾晶片商全跌？

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 發布遠超乎市場預期的財報和財測，上季營收翻倍，本季營收展望更旺，估可年增 170%，但周四 (24 日) 股價開高後回吐大部分漲幅，僅小漲 0.1%，超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 等晶片股更跌成一片，為何輝達未能帶動半導體類股上攻？

在輝達超優財報和執行長黃仁勳預告需求居高不下的背後，故事的另一面是超微正在進一步落後，以及英特爾持續錯過最熱門的科技趨勢——人工智慧 (AI)。

分析師認為，輝達超級優異的展望，說明 AI 需求能見度佳，卻也強化了華爾街的擔憂：AI 硬體正在侵蝕成熟晶片獲得的預算配額，這也是英特爾近期在財報中坦言的事。

輝達的成功也象徵資料中心晶片市場的轉變：在資料中心建構過程中，最重要、通常也最昂貴的環節，不再是英特爾或超微生產的中央處理器 (CPU)，而是 Alphabet、亞馬遜、Meta 和微軟爭相購買以加速 AI 功能的圖形處理器 (GPU)。

檢視周四收盤行情，輝達小漲 0.1% 至每股 471.63 美元，遠離盤初一度強漲 6.7% 攻上的歷史高點，英特爾下跌 4.1% 至每股 32.59 美元，輝達主要競爭對手超微則暴跌 7% 至每股 101.80 美元。

德意志銀行分析師 Ross Seymore 說：「輝達在資料中心的收入，預估將是英特爾和超微資料中心收入加總的兩倍有餘，這凸顯了加速器對現今資料中心客戶的重要性。」

根據 FactSet 預估，輝達本季的資料中心營收可達 120 億美元，英特爾估為 40 億美元，超微預測為 16.4 億美元。

輝達公布亮麗業績和展望後，超微下挫 7%。(圖: Shutterstock)

穆迪投資人服務公司高級副總裁 Raj Joshi 說：「在超微明年初開始大量供應新的 AI 加速器以前，輝達的高運算繪圖晶片都不會遭遇任何有意義的競爭。」

超微今年稍早發表新的旗艦 AI 晶片 MI300，但目前只能少量供貨，也就是所謂的樣品階段，將在明年上市。該公司周四另宣布收購法國 AI 軟體商 Mipsology。

分析師：除了輝達以外，晶片業沒人聽起來是樂觀的

除了英特爾和超微以外，邁威爾科技 (Marvell)(MRVL-US) 周四收盤重挫近 7% 至每股 57.29 美元，美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 下挫 5.4% 至每股 262.50 美元。費城半導體終場收低 3.4%。

瑞穗分析師 Jordan Klein 表示，最近半導體類股的氣氛「不太好」，因為除了輝達以外，沒有任何一家聽起來狀況是好的。舉個例子來說：亞德諾半導體 (Analog Devices)(ADI-US) 本周三盤後發布不如市場預期的財報和財測，但股價仍然上漲，都是靠市場對輝達財報的熱烈盼望所帶動。

邁威爾科技不只周四終場大跌 7%，盤後還續挫 5%。該公司周四盤後發布略勝市場預期的財報，上季雖然由盈轉虧、虧損 2.075 億美元，但調整後 33 美分，略高於分析師預測的 32 美分。上季營收降至 13.4 億美元，也略優於分析師所估的 13.3 億美元。

邁威爾預估本季調整後 EPS 介於 35 至 45 美分、營收介在 13.3 億至 14.7 億美元，大致符合分析師預測。這讓期待聽到更大利多的投資人感到失望，成為盤後股價下殺的主因。

晶片股前景多空

Klein 指出，過去三個禮拜以來的晶片股趨勢疲弱，現在逐漸回到這個道路上，因為在許多人看來，光靠輝達撐腰並不足夠。

費半近期走勢。圖表取自 MarketWatch

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 認為，對他所追蹤的多家公司來說，AI 支出將扮演實際的驅動力，無論是超微、邁威爾還是英特爾，都有很好的 AI 願景，「但這些企業的 AI 優勢，將被預算擠壓和瓜分的利空所抵消」。

Global X 的 Dessai 則比較樂觀一點，他認為，輝達的展望對半導體類股來說仍是利多，並代表 AI 熱潮具有長期潛力。「所有科技股今天都受到打擊，不只是晶片股。我認為，輝達的財報仍然是半導體價值鏈進入非常有利時期的跡象。」

Dessai 說：「目前在資料中心裡，有價值數千億美元的運算基礎設備準備升級以進入新的運算典範。我不認為剩餘的半導體價值鏈會處在劣勢。」