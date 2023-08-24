【熱門話題】輝達強勁財測，盤後一度大漲8%，9檔輝達AI概念股一次看

一、盤勢焦點 – 輝達財報成焦點，強勁財測盤後一度大漲 8%

台股收盤上漲 0.85% 收在 16576，櫃買收盤上漲 0.31% 收在 208.15，大盤跟櫃買短線止穩，盤面行情將在輝達財報公布後走出方向。

美股昨日 4 大指數皆上漲，其中費城半導體表現強勁，上漲 2.11%

籌碼部分外資在台股期貨 (大台) 的未平倉餘額依然較為保守，常常是淨空單，整體籌碼不如以往偏多。

上週提到：人民幣大貶也帶動台幣貶值至 32，但行情就這樣一路向南了嗎？倒也未必，多頭的種子已悄然發芽。

一週過去，加權指數和櫃買指數測低後開始反彈，投信持續站在買方，官股行庫也持續加碼，輝達財報成為市場表態的關鍵。

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二、輝達財報成焦點 – 輝達概念股

回顧 5 月底的 AI 伺服器行情，當時輝達股價上到 400。從 Nvidia 創新高到 Computex 展，老黃加持的 10 檔 AI 概念股出列！

目前十年期債券殖利率持續創高，但股市卻未出現大量恐慌賣壓，AI 的潛力和想像空間可說是居功厥偉。

Nvidia 昨日股價再創新高 (NVDA)，財報，展望將成市場關注焦點。

台股從 IP 服務、晶圓代工、IC 封測、CCL、PCB、散熱、伺服器機殼、伺服器組裝、連接器、COWOS 設備廠等，通通都能沾上邊。

因此，關鍵數據就是輝達盤後股價！

若 NVDA 盤後股價飆升，則台股有機會挑戰萬七；若 NVDA 盤後股價大跌，則台股有機會測試萬六。

根據最新資訊顯示，Nvidia 受惠 AI 需求太強，預估本季營收將暴增 170%，盤後一度大漲 8%

AI 處理器需求攀升！輝達（Nvidia）最新財報優於預期，同時提出強勁的財測，顯示本季營收將比去年同期暴增 170%，並且宣布將實施庫藏股 250 億美元，消息激勵輝達盤後股價一度大漲 8%。

輝達表示，預期在截至 10 月會計年度第 3 季營收將達 160 億美元上下，遠超市場分析師平均預估的 125 億美元，也表示本季營收將較去年同期成長 170%

而輝達上季亮麗表現是受惠於資料中心業務帶動，主要係因字母、亞馬遜、Meta 等雲端服務業者大肆採購下代伺服器，上季資料中心業務因而成長 171%。

輝達表示，經調整後毛利率提高 25.3 個百分點至 71.2%，主要是因為資料中心利潤高。

行情總在半信半疑中成長，隨著 Q2 財報已出爐，行情也已量縮整理一段時間，將輝達概念股整理給大家，祝大家操作順心囉！

(2022 年兩大熱門特輯：關於財報的 9 種選股策略、策略聯盟，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

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三、輝達概念股 – 大戶投 APP 看更多選股

輝達概念股邏輯主要有 4

1.8 月外資買超逾 1 億

2.8 月投信買超逾 1 億

3. 成交金額大於 1 億

4. 在 XQ 的輝達 AI 概念股內。

經上述 4 條件篩選出來的個股有 (2449-TW) 京元電、(2357-TW)華碩、(2376-TW)技嘉、(4938-TW)和碩、(2301-TW)光寶科、(3189-TW)景碩、(2454-TW)聯發科、(3711-TW)日月光投控、(2377-TW)微星。

本清單與當前市場熱門的緯創、廣達有所不同，但也會是一個可參考的方向喲！(推薦閱讀專欄：台股怎麼挑)

目前輝達至截稿前上漲 6%，報價 501.60 美元。

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