輝達財報凸顯AI狂熱持續 人工智慧晶片遠供不應求

人工智慧 (AI) 造王者輝達週三 (23 日) 發布最新財報凸顯，生成式 AI 科技市況欣欣向榮，沒有任何鬆動的跡象，輝達專為加速運算和生成式 AI 時代而打造的 AI 晶片幾乎制霸全球市場，有望牽動科技股新一輪漲勢。

輝達週三盤後再度發布令人驚豔的財報，調整後每股純益為 2.70 美元，營收為 135.1 億美元，遠優市場預期，其中資料中心業務營收至破紀錄的 103.23 億美元，年增 171%、季增 141%。

更令市場瞠目結舌的是，輝達再度上調財測，預計第三財季營收將攀升至約 160 億美元，年增 170%， 遠高於華爾街 120 億美元的預期。

輝達執行長黃仁勳在一份聲明中表示：「全球企業正在從一般運算向加速運算和生成式 AI 轉型。」

輝達人工智慧晶片遠供不應求（圖：REUTERS/TPG）

分析師估計，輝達的 AI 晶片的需求將至少有 50% 超過其供應，這種不平衡現象將在未來幾季持續存在。

目前，輝達正斥資確保供應，該公司報告稱，晶片庫存承諾較上一季增長 53%，達到 111.5 億美元，這主要是因應其資料中心晶片的長期供應需求。

從 AI 新創公司到微軟等主要雲端服務提供商，這些企業殷切地尋求獲得更多的輝達晶片，中國的晶片需求也在超速增長，因為中企於美國進一步實施出口限制之前緊急下單輝達晶片。

輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 指出，如果美國對向中國銷售的 AI 晶片施加額外的出口限制，並不會立即對輝達業績產生影響，但這種限制將促使美國工業永久失去在世界最大市場之一競爭和領先的機會。

Insider Intelligence 高級分析師 Jacob Bourne 表示，輝達財報凸顯了其在 AI 的主導地位。然而，隨著全球對輝達 AI 晶片的需求不斷增強，克服供應鏈障礙並提高產量至關重要。

AI 造王者輝達後市可期 有望掀起 AI 概念股新一輪漲勢

輝達出色的第一季財報激發投資人對人工智慧 (AI) 的興趣，AI 成為今年上半年的主要市場驅動力，推助輝達加入市值 1 兆美元行列，成為首家達此門檻的半導體公司，也是史上第 8 家達到這項里程碑的企業。

雖然近年來個人電腦和資料中心的晶片銷售疲軟，但 AI 帶來市場亮點，雲端運算企業和新創公司都積極輝達、博通和 Marvell Technology 等公司購買 AI 相關晶片。

輝達週三預計第三財季營收約為 160 億美元 (加減 2%)，遠優於 Refinitiv 調查的分析師平均預估的 126.1 億美元。

Refinitiv 數據顯示，分析師預計輝達資料中心營收在 2025 財年將擴大至 400 億美元，這主要得益於輝達在 AI 晶片和其他相關技術方面的優勢，就像 ChatGPT 一樣。

輝達財報凸顯 AI 狂熱持續 人工智慧晶片遠供不應求（圖：REUTERS/TPG）

Wedbush Securities 高級股票研究分析師 Dan Ives 指出：「整個科技業和全球市場都在觀望輝達財報，這是 AI 需求最純粹、最佳的風向球，我們認為輝達最新財測是一個引人矚目時刻，這將對今年剩餘時間的科技領域產生連鎖效應。」

Investing.com 高級分析師 Thomas Monteiro 表示：「輝達財報顯示押注 AI 如今正在獲得回報。這是一件大事，因為它驗證了今年總體上支撐科技股的說法。」

Insider Intelligence 高級分析師 Jacob Bourne 表示：「如果沒有輝達，我們預期科技股持續上漲的前景可能就不存在。緊迫的問題是輝達業績是否能夠持續超越市場期望。」

分析師認為，儘管 AMD 推出的 AI 晶片預計明年將從輝達手中搶走一些市占率，但輝達的 CUDA 平台 (如同微軟的 Windows、蘋果的 iOS 系統一樣) 比其競爭對手領先多年。

分析師預計，企業對 AI 的支出將繼續增長，但會損害其他傳統伺服器設備商。

輝達 (NVDA-US) 週三收紅 3.17% 至每股 471.16 美元，財報利多加持之下，其盤後股價噴高逾 8%，創下 516 美元的歷史新高，市值增加約 1,100 億美元，達到 1.27 兆美元。

隨著輝達盤後股價噴漲，標準普爾期貨上漲超過 0.5%，那斯達克期貨上漲逾 0.9%。半導體類股歡慶，台積電 ADR 盤後股價衝高近 3%。

AI 相關組件製造商也同步攀升，AMD (AMD-US) 和博通 (AVGO-US) 盤後漲超過 3%，Marvell Technology (MRVL.O) 上漲 5%，Super Micro Computer (SMC-US) 上漲超過 8%。

同時，微軟 (MSFT-US) 和 Meta (META-US) 上漲超過 2%，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 走高超 1%。人工智慧軟體製造商 C3.ai (AI-US) 升超過 5%，最近推出自家 AI 平台的 Palantir Technologies (PLTR-US) 勁揚近 5%。