經濟學家：美國經濟恐怕已經陷入滾動式衰退

隨著 2023 年經濟表現出相對強勁，許多先前看空的經濟學家和華爾街人士紛紛改變了對美國經濟衰退的預測。但是，經濟諮詢機構牛津經濟研究院 (Oxford economics) 的美國首席經濟學家 Oren Klachkin 並不認同這種新的樂觀前景。

Klachkin 週二在報告中表示，部分預測者正在將美國經濟衰退從他們的預測情景中剔除。但他仍然認為，利率上升、Fed 的限制性政策和嚴格的貸款標準，將導致 2023 年底出現溫和衰退。

Klachkin 承認他的預測存在一些風險，並指出美國經濟已從疫情中明顯復甦。但是，隨著消費者迅速花掉疫情時期的積蓄，企業放緩招聘速度，溫和衰退即將到來。

不過，他也指出，在這種情況下，如何定義衰退很重要。美國國家經濟研究局 (NBER) 將經濟衰退定義為國內生產總值 (GDP) 連續兩個季度出現負增長，同時經濟活動顯著下降，遍及整個經濟體並持續數月以上。

但是，Klachkin 說道，由於部分產業表現不佳，但另一些產業仍然表現強勁，經濟數據可能無法滿足 NBER 所使用的傳統衰退定義。

經過多年的防疫封鎖和旅遊限制，美國人又再度走向機場和餐廳等。他們消費習慣的快速轉變幫助旅遊和休閒等服務業蓬勃發展，儘管製造業和建築業等專注於商品銷售的產業仍陷入困境。如果這種情況持續下去，Klachkin 認為美國經濟可能會，或者實際上已經陷入滾動式衰退，而不是典型的衰退。

Klachkin 並不是唯一一個認為經濟衰退即將到來的人士。亞德尼研究公司 (Yardeni Research) 創辦人 Ed Yardeni 幾個月來也一直認為，從房地產到製造業等對利率敏感的產業已經陷入滾動式衰退，而醫療保健到教育等其他對利率不太敏感的產業卻成功地繼續增長。