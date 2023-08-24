俄羅斯飛機失事 瓦格納首腦普里格津驚傳墜機身亡

一架私人飛機在俄羅斯特維爾州（Tver）墜毀，機上七名乘客和三名機組人員全部罹難，乘客名單驚見俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner ）幾乎所有高層，也包括瓦格納創始人普里格津。

據中國央視新聞最新報導，俄羅斯聯邦航空運輸署在周三（23 日）深夜發布特維爾州失事飛機人員名單，確認普里格津和瓦格納創始人之一烏特金在失事飛機上。

其他乘客包括謝爾蓋 · 普羅普斯汀、葉夫根尼 · 馬卡良、亞歷山大 · 托特明、瓦列里 · 切卡洛夫、尼古拉 · 馬圖耶夫。三名機組人員包括阿列克謝 · 列夫辛（機長）、魯斯塔姆 · 卡里莫夫（副機長）、克里斯蒂娜 · 拉斯波波娃。

俄羅斯聯邦航空運輸署表示，已經成立專門委員會，開始調查墜機事故。初步消息顯示，失事飛機在莫斯科時間周三傍晚 5 時 54 分從莫斯科謝列梅捷沃機場起飛，計劃前往聖彼得堡。

失事飛機起飛後不久，即從雷達螢幕上消失，機組人員也沒回應地面調度人員問詢。晚間 6 時 40 分左右，飛機墜毀在特維爾州西北部一個名為庫仁基諾（Kuzhenkino）的村落附近。

專門委員會正在事故現場展開初步行動，並開始蒐集機組人員培訓、飛機技術狀況、飛行路線氣象條件、調度服務工作及地面無線電設備的事實材料。專家也會尋找機上客觀控制裝置，以便之後分析「黑盒子」。

此外，俄羅斯聯邦偵查委員會說，已根據《俄羅斯聯邦刑法典》第 263 條（違反航空運輸安全通行和運行規則）的規定立案偵查特維爾州墜機事件，已派出調查小組，進行所有必要法醫檢查，展開一系列調查行動，以確定墜機原因。

另據美媒 CNN 報導，美國總統拜登已聽取墜機事件簡報。白宮國家安全委員會發言人 Adrienne Watson 表示，如果普里格津在墜毀飛機上的報導得到證實，「應該沒人感到驚訝」。

「我們已經看到了相關報導， 如果得到證實，應該任何人都不會感到驚訝。烏克蘭災難性的戰爭導致一支私人軍隊向莫斯科進軍，而現在，出了這樣的事。」白宮國家安全委員會說。

普里格津周一才發布兵變後首支募兵影片。他在影片中說，瓦格納繼續招募士兵，讓俄羅斯更加強大、非洲更加自由。