〈房產〉房產成傳家寶 2023上半年全台繼承和贈與占比直逼3成

台灣的高房價，讓買房變得越來越辛苦，可能讓更多人準備等著接收上一代留下來的房產。房仲業者以 5 年為區間，分析 2003 至 2023 上半年 20 年間總移轉棟數中繼承加上贈與的占比變化，發現全台建物繼承加上贈與的占比從 13% 升至 29%，直逼 3 成。

房仲業者指出，從相關數據來看，最近 20 年來房屋所有權移轉方式的變化，恐怕與高房價脫離不了關係。高房價問題若是持續未解，房屋變成「傳家寶」，一代傳一代的現象將更為普遍，對於房地產產業、民眾居住品質、甚至社會發展，可能都有深遠影響。

分析近 20 年間六都繼承加贈與移轉棟數占比的變化，全都上升超過 10 個百分點。在 2003 年，六都的繼承加上贈與移轉棟數占比，台北 17.1% 稍微較高之外，其餘五都都在 12.6% 以下，桃園市更是只有 7.8%。到了 2008 年，六都的繼承加上贈與占比也僅增加 0.6%-3.4% 之間，台北和新北甚至下降 2.7% 和 0.3%，顯見當時繼承和贈與並非國內建物移轉的主流方式。

分析數據顯示，從 2013 年開始，繼承加上贈與移轉棟數占比便開始明顯增加，六都的占比全數突破雙位數，台北和台南更是衝破 2 成，高雄也高達 19%。2018 年，繼承加上贈與占比增加的態勢不減，除了桃園市的占比仍在 2 成以下，其餘五都都突破 2 成。

到了 2023 上半年，全台和六都的繼承加上贈與比例已全數突破 2 成，台南高雄叩門 3 成大關。而台北市更是衝上 38.6%，在 20 年間，台北市繼承加上贈與的占比增加超過 21 個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，造成繼承加上贈與占比在近 20 年間的明顯增長，背後的原因眾多，可能涵蓋包括高齡化、少子化、以及稅負規劃等等，但是高房價現象恐怕就是主因。

以內政部公布的 2003 年第一季至 2023 年第一季的房價所得比數據，並以 5 年為區間進行分析，可以發現 2003 年第一季和 2008 年第一季，除了雙北地區稍高之外，其餘四都的房價所得比都在 5-6 倍之間，5 年間的增長介在 0.11-2.17 倍之間，相對和緩。

但是到了 2013 年第一季，房價所得比便開始明顯上升，六大都會區增加 1.01-7.19 倍，並全數突破 6 倍；2018 年第一季，則全面突破 7 倍。而最新的 2023 年第一季數據，台北市、新北市和台中市的房價所得比已突破雙位數，台南市和高雄市更已逼近 10 倍大關。