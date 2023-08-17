〈房產〉蛋黃區光環失效？北市信義、松山新建案平均開價下滑

根據市調機構統計，台北市今 (2023) 年 7 月新建案平均開價為每坪 121.6 萬元，較去年同期每坪上漲約 3.3 萬元，年增幅爲 2.79%，再創歷史新高。然而統計台北市今年 1-7 月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均開價分別下滑 13.14% 及 1.19%。

住展企研室經理成采錡表示，信義、松山建案平均開價下修，原因之一是部分銷售中建案位於相對低價區，如捷運六張犁站周邊及饒河夜市附近等，考量接下來將進場銷售的新案開價水準都不低，預估今年內兩區建案平均開價都有機會回升。

儘管開價下修，入手信義、松山新房的門檻仍高。經統計，台北市今年 1-7 月新建案平均開價最高的前三個行政區，依序為大安每坪 164.6 萬元、松山每坪 158 萬元、信義 142.1 萬元。

大安今年前 7 個月建案平均開價，較去年同期每坪上漲約 7.2 萬元，漲幅 4.57%，主要原因為東區老屋重建指標案開價，紛紛站上每坪 200 萬元，後續實登揭露的成交價格也提振市場信心，加上下半年有品牌建商計畫推案，預估全區建案平均開價還有成長空間。

至於北市新建案平均開價漲幅前三名的行政區，依序是北投 10.83%、萬華 8.45%、中正 8.39%。當中北投今年前 7 個月建案平均開價每坪 89 萬元，較去同年期上漲約 8.7 萬元，主因為北士科房價外溢效果浮現，捷運北投、唭哩岸站周邊，相繼有建案開出區段高價，奇岩重劃區新案也開出 9 字頭價位，使得北投全區新案平均開價上揚。

成采錡表示，公共建設題材依舊是推升北市建案開價的主要因素，如北士科及萬大線等話題，讓業者對區域房價具有信心。由於今年上半年台北房市買氣偏冷，屬個案表現，部分蛋黃區建案銷況不免因開價過高而卡關，對此多數業者因為土地取得成本、營建成本偏高，以及擔心降價會影響後續推案布局，仍會選擇堅守開價，打一場持久戰。