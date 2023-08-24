〈房產〉房市新建案銷售遲滯 今年來北台灣完銷新案只有4件

政府不斷祭出打炒房手段，也連帶造成房市新建案銷售遲滯，根據市調機構統計，今 (2023) 年截至 7 月底止，北台灣有 159 個總銷 10 億元以上的住宅建案進場銷售，之中僅 4 個建案「確認完銷」，占比只有 2.5%。

市調說明，建案確認完銷，爲建案實價登錄揭露成交筆數大於或等於建案可售戶數。

住展企研室經理成采錡表示，今年來多數指標建案未能快速結案，主要影響因素是國內外政經局勢變化，造成短期投資買盤收手及部分高資產族觀望，整體新建案市場以置產、自住買盤為主力，建案買氣集中指標建案，但因建案量體較大且產品種類多元，常見有新案甫開案時低總價產品快速去化，銷售中、後期面臨中、大坪數產品或事務所單位銷售卡關等問題。

經住展雜誌進行市場調查，及比對實價登錄揭露資料，確認完銷的 4 個指標住宅建案，都位於大台北地區。1 個位於台北市士林區社子地區，2 個位於新北市板橋區的江子翠北側重劃區及浮洲地區，另 1 個位於新北市林口區林口新市鎮，顯示即便建案位於市場供給較多的重劃區，今年上半年仍有順銷至結案的機會。

進一步觀察進場銷售時間，4 個建案中有 3 個在今年 5 月正式公開，顯示從開案至完銷結案，時間不超過 2 個月，個案銷售表現突出。至於進場時間較早的林口案，最後一筆實價登錄交易日期在 5 月初。

成采錡表示，由於 2022 年全年完銷建案數量超過 100 個，以及今年下半年新推案將陸續進場，不利舊案衝刺銷況，今年完銷建案數量下滑，幾乎已成定局。截至 7 月底，北台灣以新竹地區的完銷建案數量減幅較大，如過往房市交易較熱絡的竹北，目前尚未見到有指標建案完銷撤場。