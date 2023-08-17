〈房產〉六都上半年推案量年減14% 賴正鎰：打炒房反而重挫開發商

全國商總主席、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今天說，國際通膨及升息壓力趨緩，但工料高漲問題未解決前，房價不會跌，尤其在政府政策下，六都上半年推案量年減 14%，全台房地合一稅收年減 10.4％，已現隱憂，不僅重挫開發商，政府推動社會住宅及都市更新恐怕變成跛腳政策。

賴正鎰指出，全球通膨陰影未消，俄烏戰爭短期沒有結束徵兆，石油及原物料價格還在上漲曲線，美股受升息利率消息，表現起伏，但就業及 CPI 指數有好轉，美國銀行預測升息循環最終回將落在 11 月。

此外，全球主要國家今年 7 月的 CPI 消費者物價指數都明顯下降，美國勞工部公布 7 月 CPI 指數較去年同期上升 3.2%，稍低於市場預期的 3.3%，是 2021 年 10 月來最低年升幅且符合預期，代表抗通膨漸獲成效。亞洲的大陸 7 月 CPI 由前月上漲 0.2% 轉為持平；韓國創 21 個月來最低年增率，7 月 CPI 漲 2.3%，通膨步伐放緩。台灣 7 月 CPI 漲 1.88%，延續低於 2% 通膨警戒線，已有收斂。

國際整體經濟影響股匯市，也左右房地產表現，賴正鎰說，俄烏戰爭造成全球石油及原物價上漲，電價能源及房子造價都隨著水漲船高，開發商及建商都承受不了。

全球原油與金屬價格漲不停，營建業為如期交屋，避免衍生交屋違約糾紛，必須搶工搶料，每坪興建成本平均漲幅超過 50%，像台中營建成本每坪從 8 萬元跳為 15 萬元，漲幅逾 100%，台北也從 14 萬元暴增到 25 萬元左右，從近 10 年營建工程水泥、磚瓦、金屬及機電等材料類總指數漲逾 26.4，可以看出開發商壓力有多大。

過去台灣約有 1 萬家建商，921 大地震後剩下 100 家左右，近 10 年發展又回到上萬家，但有 85% 都是中小型建商，這些新加入建商沒有經歷過不景氣的階段，遇到政府連續打炒房，利率上升，緊縮金融政策，工料雙漲等情況下，約有八成建商選擇暫退市場，甚至連都市更新及危老重建案整合到一半就喊卡，他擔心若都市更新計畫無法推動下去，對國人居住安全將會有很大影響。

他透露，這波房價上漲除了建築成本上漲 100% 之情況，這也是他從事房地產 40 年來前所未見，除了建材與工資漲幅驚人之外，土地飆漲也是主要原因之一。他建議政府應該要有土地政策，像是重劃區容積少，土地持有比重較高的人惜售或拉抬價格，自然土地價格上漲，他建議政府應在都市計畫適度放寬容積，就可降低成本。