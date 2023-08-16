〈房產〉永慶房屋「售屋房價即時算」一鍵掌握你家行情

房屋作為一般民眾最有價值的資產，掌握自己房屋的市場行情是一件相當重要的事。永慶房屋針對雙北直營地區，推出「售屋房價即時算」服務，雙北地區民眾只要在網站上輸入房屋地址，一鍵就能了解社區中的實價登錄資訊，輕鬆掌握自己的房屋行情。

永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅詳列社區中最近 2 年內的實價登錄紀錄，方便消費者了解社區最新行情；同時也會提供周遭銷售房屋的價格資訊，區域內的市場動態一覽無遺。若是資訊足夠，系統便會根據市場行情、謄本資訊，迅速估算出房屋的參考售價，幫助民眾輕鬆掌握房屋行情。

除了市場行情之外，「售屋房價即時算」還會分析在區域內的潛在買方組數，並且分析哪些街區擁有較高的買方搜尋熱度。倘若自己的房屋就在熱區附近，就能知道自己房屋相當搶手！民眾若是有意售屋，或想進一步了解當地房市走向，也可以在網頁中直接聯繫在地的永慶房屋社區專家，為您解答房產大小事。

這項服務不僅對想取得資金的屋主有所助益，對換屋族更是幫助甚大。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，許多換屋族的購屋資金來源，往往來自於舊有房產出售後的現金。若是可以先大略掌握舊房屋的價格，尋找新房屋時就能夠設定相對更精準的總價條件，不僅可以節省更多找房的時間，對於後續購屋的財務規劃，也能更精準清楚。

此外，「售屋房價即時算」網站對於避免遭到黑心房仲坑騙也有實質幫助！陳賜傑補充，市場上有部分不誠實的黑心房仲，透過隱匿部分實價登錄資訊，使屋主誤信過低的市場行情，接著再聯手投機客以低於行情的價格購入房屋，隨後轉手出售賺取暴利，讓屋主蒙受鉅額房價損失。若是屋主能先透過「售屋房價即時算」初步掌握房屋行情，對於偏差過高的估價就能先有警訊，接著再多比較各家房仲業者提供的行情資訊和房價分析，就能有效避開黑心房仲的坑騙。

永慶房屋推出「售屋房價即時算」服務，雙北地區民眾只要在網站上輸入房屋地址，就能了解相關房價資訊。(圖：永慶提供)

陳賜傑提醒，「售屋房價即時算」運用完整實價登錄資訊，再加上永慶房屋獨有的大數據分析，能夠初步算出住宅的參考價格，但因為每間房屋的實際屋況不同，房屋的實際價格仍需要倚靠專業的房仲經紀人進行評估。消費者可以直接透過網站找到永慶房屋的社區專家，請經紀人實地估算。在服務過程中，消費者除了能夠索取「誠實房價報告書」，內容將針對屋主房屋做最完整的房價分析，也有完整實價登錄資訊可以參考；消費者也能享有業界唯一的「真房價保證」，提供賣方 4 倍服務費、買方最高 400 萬元的消費者保障。

陳賜傑表示，隨著科技的不斷進步，有越來越多的科技工具便利人們的生活。身為「科技房仲」的永慶房屋，也不斷從消費者的需求出發，推出便捷的科技服務，提升民眾的購售屋效率。未來永慶房屋也會傾聽消費者的回饋，持續優化科技工具，帶給消費者更優質的購售屋體驗。