〈房產〉法人包棟、多樓層式掃商用樓 今年上半年成交突破百億元

平均地權條例修正「管住不管商」，不少法人將資金轉向商用不動產，甚至直接整棟出手，「財團法人陳啟川先生文教基金會」於 6 月時，以 13.27 億元向和泰產險買下中正區忠孝西路上，屋齡已 53 年的整棟商辦，共 1636.75 坪，是台北站前商圈七年來總價最高的交易，也是今年台北市商辦總價第三高的交易。

今年上半年台北商辦市場出現不少大手筆「包棟式」、「多樓層式」掃樓交易，祟越科技 (5434-TW) 以 53.5 億元買下內科洲子街整棟預售辦公大樓，登上今年目前為止，商辦總價最高的交易。新光一號將中山區的「台証金融大樓」1~6 樓及 7、8 樓各一戶，共 2759.52 坪，以約 24.47 億元、單價 93.5 萬元，賣給「財團法人聯合信用卡處理中心」，單價創下該大樓新高紀錄，也是今年商辦總價次高交易。

而大安區也有兩筆掃樓案例，法人以 2.47 億元買下整棟 5 層樓透店，推估屋齡超過 50 年，目前由連鎖咖啡業者承租中；3 月裕隆汽車 (2201-TW) 以約 8.8 億元將「裕隆大樓」12、14、16 樓商辦處分給子公司裕融企業 (9941-TW)。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年雙北市商辦供不應求，雖然不少精華地段的商辦，屋齡普遍都相當老舊，不過對法人買方來說，鎖定精華地段的商辦，不僅能自用或是出租，未來還有都更、危老改建的機會，且企業主一次買整棟或是多戶商辦，除了因財力雄厚，而持有面積多，話語權也大，方便公共事務管理，也能簡化產權，使未來都更改建的整合更容易推行。

第一建經研究中心副理張菱育指出，平均地權條例修法案當中，私法人購屋採許可制，但純商用型不動產則不在此限，再加上通貨膨脹的預期心理下，高資產族對於條件佳的商辦，更是積極關注，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的 7-8 成、利率則在 2% 以上。