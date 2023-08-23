〈房產〉高雄Q2住宅平均交易面積創新低 10年來縮水達4成

高雄房價一路向上，民眾的居住空間正在不斷接受考驗。依據內政部不動產資訊平台統計，今年第二季高雄住宅的平均買賣面積為 31.75 坪，是有統計數據以來的歷史新低，且與 2014 年同期的 53.6 坪相比，10 年來面積大幅縮水 21.85 坪，縮水幅度超過 4 成。

進一步觀察高雄各行政區平均買賣面積變化還可以發現，近 10 年平均買賣面積縮水最嚴重的前 10 大行政區皆為高雄最受矚目的精華區塊。

東森房屋農十六店店長蔡明家表示，居住觀念的轉變、房價的高漲和建商推案策略的改變，以上三點原因是造成高雄小宅當道的關鍵。首先，當代人以小家庭模式居多，且對居住環境的要求也愈來愈高，比起透天、公寓，有電梯、有公設、有社區管理的電梯大廈更受年輕族群青睞。

其次，由內政部不動產資訊平台揭露，從 2014 第一季到今年首季，高雄的平均購屋單價從每坪 16.55 萬元上漲到 23.16 萬元，漲幅接近 4 成，薪水漲幅追不上房價已是不爭的事實，許多口袋不深的購屋民眾只好轉而購買坪數較小的產品。再者，房價被墊高後，不少建商為了壓低總價、增加銷量，順勢改推小坪數住宅， 最近幾年，兩房、小三房儼然已經成為高雄建商推案的主流。

蔡明家指出，高雄住宅買賣面積縮水幅度最顯著的前 10 大行政區都是高雄最精華的區塊，這些區塊產業發展蓬勃，民眾居住需求熱絡，房價漲勢更是遙遙領先。

就以平均買賣面積縮水幅度最多的楠梓區來說，近年來在楠梓產業園區、台積電題材的坐鎮下，大量科技新貴聚集於此，帶動區域房市交易量能水漲船高，往日的透天、土地逐漸被高樓大廈取代，住宅的買賣面積自然大幅降低。

至於，高雄民眾的置產建議，蔡明家表示，今年以來政府重錘打炒房，投資客的蹤跡已有所減少，再加上青安房貸、台積電 (2330-TW)2 奈米廠等利多題材，從長線來看，高雄的房市發展仍值得期待。對於打算購買小宅的民眾來說，如果購買新屋預算在 600-800 萬元之間（車位另計），則可考慮選擇鳳山、三民、楠梓、仁武等區域，如果預算在 800-1,000 萬之間，則可考慮左營、鼓山一帶。